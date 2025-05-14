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Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека" - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека" - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля к 100-летию Международного детского центра "Артек". РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T15:16
2025-05-14T15:16
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля к 100-летию Международного детского центра "Артек".Артек начинался в 1925 году с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, но со временем стал самым знаменитым пионерским лагерем СССР. В него мечтали попасть не только пионеры со всех уголков Союза, но и дети из других стран , - напомнили в Центробанке. Сегодня Артек – один из крупнейших международных детских центров в мире. За время его существования в нем побывало более 1,8 миллиона детей.Ранее сообщалось, что в МДЦ "Артек" состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря. Уже утвержден и реализуется комплексный план мероприятий, приуроченных к юбилею международного детского центра. Ведется широкое информационное сопровождение событий, связанных с подготовкой к празднованию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом
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мдц "артек", 100-летие "артека", крым, новости крыма, центробанк рф
Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"

Центробанк выпускает памятную серебряную монету к 100-летию "Артека" номиналом 3 рубля

15:16 14.05.2025
 
Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
Банк России выпустил памятную монету к 100-летию Артека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля к 100-летию Международного детского центра "Артек".
"Монета выходит в серии "Исторические события", – уточнили в Центробанке.
Артек начинался в 1925 году с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, но со временем стал самым знаменитым пионерским лагерем СССР. В него мечтали попасть не только пионеры со всех уголков Союза, но и дети из других стран , - напомнили в Центробанке. Сегодня Артек – один из крупнейших международных детских центров в мире. За время его существования в нем побывало более 1,8 миллиона детей.
Ранее сообщалось, что в МДЦ "Артек" состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря. Уже утвержден и реализуется комплексный план мероприятий, приуроченных к юбилею международного детского центра. Ведется широкое информационное сопровождение событий, связанных с подготовкой к празднованию.
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