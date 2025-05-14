https://crimea.ria.ru/20250514/bank-rossii-vypustil-pamyatnuyu-monetu-k-100-letiyu-arteka-1146430096.html

Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"

Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека" - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"

Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля к 100-летию Международного детского центра "Артек". РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T15:16

2025-05-14T15:16

2025-05-14T15:16

мдц "артек"

100-летие "артека"

крым

новости крыма

центробанк рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0e/1146429978_0:6:606:347_1920x0_80_0_0_3e043bf5bd549f7931fbdff2bedff9ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля к 100-летию Международного детского центра "Артек".Артек начинался в 1925 году с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, но со временем стал самым знаменитым пионерским лагерем СССР. В него мечтали попасть не только пионеры со всех уголков Союза, но и дети из других стран , - напомнили в Центробанке. Сегодня Артек – один из крупнейших международных детских центров в мире. За время его существования в нем побывало более 1,8 миллиона детей.Ранее сообщалось, что в МДЦ "Артек" состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря. Уже утвержден и реализуется комплексный план мероприятий, приуроченных к юбилею международного детского центра. Ведется широкое информационное сопровождение событий, связанных с подготовкой к празднованию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", крым, новости крыма, центробанк рф