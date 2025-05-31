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В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий
В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий - РИА Новости Крым, 31.05.2025
В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий
Об этом в своем ТГ-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T19:55
2025-05-31T19:55
ирек файзуллин
юрий гоцанюк
мдц "артек"
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В "Артеке" завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий. Об этом в своем ТГ-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк."Программа модернизации Международного детского центра "Артек" предусматривает строительство 33 объектов. В начале года успешно завершена реконструкция лагеря "Кипарисный", проведены работы по укреплению прилегающей набережной", - говорится в сообщении.Юрий Гоцанюк с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и директором "Артека" Константином Федоренко осмотрели ход строительства лагеря "Солнечный". Его площадь составляет 60 тыс. кв. м, на территории которого будут отдыхать и учиться до 1000 детей в смену. "Завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий, обустраиваются инженерные системы корпуса "Вожатый-2". В этой работе задействовано около 1300 строителей", - также сообщил Юрий Гоцанюк. В 2025 году празднуется столетие "Артека". Уже 16 июня детский центр отметит свой юбилей, и в рамках шестой смены "Сто лет дорогой детства" пройдут торжественные мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ирек файзуллин, юрий гоцанюк, мдц "артек", министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), крым, новости крыма
В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий

В "Артеке" завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий

19:55 31.05.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительства лагеря "Солнечный"
Строительства лагеря Солнечный
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В "Артеке" завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий. Об этом в своем ТГ-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Программа модернизации Международного детского центра "Артек" предусматривает строительство 33 объектов. В начале года успешно завершена реконструкция лагеря "Кипарисный", проведены работы по укреплению прилегающей набережной", - говорится в сообщении.

Юрий Гоцанюк с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и директором "Артека" Константином Федоренко осмотрели ход строительства лагеря "Солнечный". Его площадь составляет 60 тыс. кв. м, на территории которого будут отдыхать и учиться до 1000 детей в смену.

"Завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий, обустраиваются инженерные системы корпуса "Вожатый-2". В этой работе задействовано около 1300 строителей", - также сообщил Юрий Гоцанюк.

В 2025 году празднуется столетие "Артека". Уже 16 июня детский центр отметит свой юбилей, и в рамках шестой смены "Сто лет дорогой детства" пройдут торжественные мероприятия.
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