В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий
В "Артеке" завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительства лагеря "Солнечный"
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В "Артеке" завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий. Об этом в своем ТГ-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Программа модернизации Международного детского центра "Артек" предусматривает строительство 33 объектов. В начале года успешно завершена реконструкция лагеря "Кипарисный", проведены работы по укреплению прилегающей набережной", - говорится в сообщении.
Юрий Гоцанюк с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и директором "Артека" Константином Федоренко осмотрели ход строительства лагеря "Солнечный". Его площадь составляет 60 тыс. кв. м, на территории которого будут отдыхать и учиться до 1000 детей в смену.
"Завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий, обустраиваются инженерные системы корпуса "Вожатый-2". В этой работе задействовано около 1300 строителей", - также сообщил Юрий Гоцанюк.
В 2025 году празднуется столетие "Артека". Уже 16 июня детский центр отметит свой юбилей, и в рамках шестой смены "Сто лет дорогой детства" пройдут торжественные мероприятия.
Юрий Гоцанюк с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и директором "Артека" Константином Федоренко осмотрели ход строительства лагеря "Солнечный". Его площадь составляет 60 тыс. кв. м, на территории которого будут отдыхать и учиться до 1000 детей в смену.
"Завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий, обустраиваются инженерные системы корпуса "Вожатый-2". В этой работе задействовано около 1300 строителей", - также сообщил Юрий Гоцанюк.
В 2025 году празднуется столетие "Артека". Уже 16 июня детский центр отметит свой юбилей, и в рамках шестой смены "Сто лет дорогой детства" пройдут торжественные мероприятия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.