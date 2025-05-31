https://crimea.ria.ru/20250531/v-arteke-zavershaetsya-stroitelstvo-tsentra-obrazovatelnykh-tekhnologiy-1146852370.html

В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий

В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий - РИА Новости Крым, 31.05.2025

В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий

Об этом в своем ТГ-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T19:55

2025-05-31T19:55

2025-05-31T19:55

ирек файзуллин

юрий гоцанюк

мдц "артек"

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В "Артеке" завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий. Об этом в своем ТГ-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк."Программа модернизации Международного детского центра "Артек" предусматривает строительство 33 объектов. В начале года успешно завершена реконструкция лагеря "Кипарисный", проведены работы по укреплению прилегающей набережной", - говорится в сообщении.Юрий Гоцанюк с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и директором "Артека" Константином Федоренко осмотрели ход строительства лагеря "Солнечный". Его площадь составляет 60 тыс. кв. м, на территории которого будут отдыхать и учиться до 1000 детей в смену. "Завершается строительство центра инновационно-образовательных технологий, обустраиваются инженерные системы корпуса "Вожатый-2". В этой работе задействовано около 1300 строителей", - также сообщил Юрий Гоцанюк. В 2025 году празднуется столетие "Артека". Уже 16 июня детский центр отметит свой юбилей, и в рамках шестой смены "Сто лет дорогой детства" пройдут торжественные мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ирек файзуллин, юрий гоцанюк, мдц "артек", министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), крым, новости крыма