https://crimea.ria.ru/20250528/v-simferopole-torzhestvenno-vstretili-detey-yubileynoy-smeny-arteka-1146781921.html

В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"

В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека" - РИА Новости Крым, 28.05.2025

В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"

На железнодорожном вокзале в Симферополе представители Международного детского центра "Артек" и железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T16:45

2025-05-28T16:45

2025-05-28T16:45

мдц "артек"

100-летие "артека"

гранд сервис экспресс

российские железные дороги (ржд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале в Симферополе представители Международного детского центра "Артек" и железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" торжественно встретили юных артековцев юбилейной смены - в этом году "Артек" празднует свое столетие. "Поездом "Таврия" №75 Омск – Симферополь на летний отдых в Крым приехали дети из Тюмени, Удмуртии и Татарстана. В состав поезда включен один из вагонов, брендированных к 100-летию "Артека", - сообщили в компании-перевозчике.Артековцев юбилейной смены, которая называется "Сто лет дорогой детства" встретили в торжественной обстановке, на украшенном флагами перроне вожатые Международного детского центра устроили флешмоб."70% детей приезжают в Артек именно по железной дороге. 28 мая вечером в Симферополь прибудет еще один поезд "Таврия" с вагоном, брендированным к 100-летию детского центра – поезд №68 Москва - Симферополь", - добавили в компании перевозчике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летомСколько летних лагерей при школах откроют в ЯлтеКак выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка

https://crimea.ria.ru/20250522/v-berdyanske-otkryt-pervyy-filial-arteka--krasnaya-gvozdika-1146638511.html

симферополь

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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