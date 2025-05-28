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В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека" - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"
В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека" - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"
На железнодорожном вокзале в Симферополе представители Международного детского центра "Артек" и железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T16:45
2025-05-28T16:45
мдц "артек"
100-летие "артека"
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале в Симферополе представители Международного детского центра "Артек" и железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" торжественно встретили юных артековцев юбилейной смены - в этом году "Артек" празднует свое столетие. "Поездом "Таврия" №75 Омск – Симферополь на летний отдых в Крым приехали дети из Тюмени, Удмуртии и Татарстана. В состав поезда включен один из вагонов, брендированных к 100-летию "Артека", - сообщили в компании-перевозчике.Артековцев юбилейной смены, которая называется "Сто лет дорогой детства" встретили в торжественной обстановке, на украшенном флагами перроне вожатые Международного детского центра устроили флешмоб."70% детей приезжают в Артек именно по железной дороге. 28 мая вечером в Симферополь прибудет еще один поезд "Таврия" с вагоном, брендированным к 100-летию детского центра – поезд №68 Москва - Симферополь", - добавили в компании перевозчике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летомСколько летних лагерей при школах откроют в ЯлтеКак выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка
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мдц "артек", 100-летие "артека", гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, симферополь, крым, новости крыма, видео
В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"

"Сто лет дорогой детства": в Крыму торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"

16:45 28.05.2025
 
© РИА Новости КрымАртековцы на вокзале Симферополя
Артековцы на вокзале Симферополя - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале в Симферополе представители Международного детского центра "Артек" и железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" торжественно встретили юных артековцев юбилейной смены - в этом году "Артек" празднует свое столетие.
"Поездом "Таврия" №75 Омск – Симферополь на летний отдых в Крым приехали дети из Тюмени, Удмуртии и Татарстана. В состав поезда включен один из вагонов, брендированных к 100-летию "Артека", - сообщили в компании-перевозчике.
Артековцев юбилейной смены, которая называется "Сто лет дорогой детства" встретили в торжественной обстановке, на украшенном флагами перроне вожатые Международного детского центра устроили флешмоб.
© РИА Новости КрымАртековцы на вокзале Симферополя
Артековцы на вокзале Симферополя
1 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАртековцы на вокзале Симферополя
Артековцы на вокзале Симферополя
2 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАртековцы на вокзале Симферополя
Артековцы на вокзале Симферополя
3 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАртековцы на вокзале Симферополя
Артековцы на вокзале Симферополя
4 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАртековцы на вокзале Симферополя
Артековцы на вокзале Симферополя
5 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
1 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
2 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
3 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
4 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
5 из 5
Артековцы на вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
"70% детей приезжают в Артек именно по железной дороге. 28 мая вечером в Симферополь прибудет еще один поезд "Таврия" с вагоном, брендированным к 100-летию детского центра – поезд №68 Москва - Симферополь", - добавили в компании перевозчике.

"В шестую смену "Сто лет дорогой детства" на берегу Черного моря отдохнут 3 300 школьников. Это ребята из всех регионов России, а также 465 детей-иностранцев из 30 государств", - добавили организаторы.

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МДЦ "Артек"100-летие "Артека"Гранд Сервис ЭкспрессРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаСимферопольКрымНовости КрымаВидео
 
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