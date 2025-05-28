В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале в Симферополе представители Международного детского центра "Артек" и железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" торжественно встретили юных артековцев юбилейной смены - в этом году "Артек" празднует свое столетие. "Поездом "Таврия" №75 Омск – Симферополь на летний отдых в Крым приехали дети из Тюмени, Удмуртии и Татарстана. В состав поезда включен один из вагонов, брендированных к 100-летию "Артека", - сообщили в компании-перевозчике.Артековцев юбилейной смены, которая называется "Сто лет дорогой детства" встретили в торжественной обстановке, на украшенном флагами перроне вожатые Международного детского центра устроили флешмоб."70% детей приезжают в Артек именно по железной дороге. 28 мая вечером в Симферополь прибудет еще один поезд "Таврия" с вагоном, брендированным к 100-летию детского центра – поезд №68 Москва - Симферополь", - добавили в компании перевозчике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летомСколько летних лагерей при школах откроют в ЯлтеКак выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале в Симферополе представители Международного детского центра "Артек" и железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" торжественно встретили юных артековцев юбилейной смены - в этом году "Артек" празднует свое столетие.
"Поездом "Таврия" №75 Омск – Симферополь на летний отдых в Крым приехали дети из Тюмени, Удмуртии и Татарстана. В состав поезда включен один из вагонов, брендированных к 100-летию "Артека", - сообщили в компании-перевозчике.
Артековцев юбилейной смены, которая называется "Сто лет дорогой детства" встретили в торжественной обстановке, на украшенном флагами перроне вожатые Международного детского центра устроили флешмоб.
"70% детей приезжают в Артек именно по железной дороге. 28 мая вечером в Симферополь прибудет еще один поезд "Таврия" с вагоном, брендированным к 100-летию детского центра – поезд №68 Москва - Симферополь", - добавили в компании перевозчике.
"В шестую смену "Сто лет дорогой детства" на берегу Черного моря отдохнут 3 300 школьников. Это ребята из всех регионов России, а также 465 детей-иностранцев из 30 государств", - добавили организаторы.
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