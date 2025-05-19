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Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте

Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте

лава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T20:48

2025-05-19T20:48

2025-05-19T20:19

ялта

новости крыма

дети

детский отдых

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Летние пришкольные лагеря откроются в Ялте 26-27 мая и будут работать около месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По информации мэра, в этом году последний звонок в Ялте прозвенит в субботу, 24 мая, почти для 14 тысяч детей."И уже на этой неделе для выпускников стартуют экзамены – у девятиклассников (их почти 1,5 тысячи) – 21 мая, у одиннадцатиклассников (550 учеников) – 23 мая. Всего в этом году организовано восемь пунктов сдачи ОГЭ и 3 – ЕГЭ", – уточнила Павленко.Чаще всего одиннадцатиклассники выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание, чуть реже – историю и биологию. Те, кто с первого раза не сдадут, смогут пересдать один любой экзамен, как и год назад, 3 и 4 июля, напомнила глава администрации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручениеСколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭВ школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории

ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, дети, детский отдых, янина павленко