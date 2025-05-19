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Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте
Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте
лава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T20:48
2025-05-19T20:48
2025-05-19T20:19
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Летние пришкольные лагеря откроются в Ялте 26-27 мая и будут работать около месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По информации мэра, в этом году последний звонок в Ялте прозвенит в субботу, 24 мая, почти для 14 тысяч детей."И уже на этой неделе для выпускников стартуют экзамены – у девятиклассников (их почти 1,5 тысячи) – 21 мая, у одиннадцатиклассников (550 учеников) – 23 мая. Всего в этом году организовано восемь пунктов сдачи ОГЭ и 3 – ЕГЭ", – уточнила Павленко.Чаще всего одиннадцатиклассники выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание, чуть реже – историю и биологию. Те, кто с первого раза не сдадут, смогут пересдать один любой экзамен, как и год назад, 3 и 4 июля, напомнила глава администрации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручениеСколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭВ школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории
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ялта, новости крыма, дети, детский отдых, янина павленко
Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте
В Ялте летом оздоравливать детей будут на базе 15 школ – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Летние пришкольные лагеря откроются в Ялте 26-27 мая и будут работать около месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Готовим к открытию летние пришкольные лагеря – все они распахнут двери 26-27 мая и будут работать около месяца. В этом году такой вид детского оздоровления развернут на базе пятнадцати ялтинских школ, двух алупкинских, девяти поселковых, а также в Детско-юношеском центре по физкультуре и спорту", – сообщила Павленко.
По информации мэра, в этом году последний звонок в Ялте прозвенит в субботу, 24 мая, почти для 14 тысяч детей.
"И уже на этой неделе для выпускников стартуют экзамены – у девятиклассников (их почти 1,5 тысячи) – 21 мая, у одиннадцатиклассников (550 учеников) – 23 мая. Всего в этом году организовано восемь пунктов сдачи ОГЭ и 3 – ЕГЭ", – уточнила Павленко.
Чаще всего одиннадцатиклассники выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание, чуть реже – историю и биологию. Те, кто с первого раза не сдадут, смогут пересдать один любой экзамен, как и год назад, 3 и 4 июля, напомнила глава администрации.
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