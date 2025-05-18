Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка
Правила выбора лагеря для отдыха детей рассказали в Роспотребнадзоре
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь "Бригантина" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Пребывание ребенка в детском оздоровительном лагере должно быть безопасным, комфортным, наполненным разнообразными активностями, а вожатые обязательно должны иметь педагогическое образование. Полезные рекомендации по выбору детского лагеря представили в Роспотребнадзоре.
"Лагерь должен быть включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей. В реестр попадают только те лагеря, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства", – обозначили первое правило в контролирующем ведомстве.
Кроме того, у лагеря обязательно должен быть свой сайт, вожатые и воспитатели должны иметь педагогическое образование и достаточный опыт работы с детьми.
Также в Роспотребнадзоре советуют обратить внимание на месторасположение лагеря, заранее уточнить условия в корпусах, уровень комфорта в помещениях, количество мест в комнатах и выяснить, как будет организовано питание.
"Узнайте также про наличие спортивных объектов, таких как стадионы и места для купания. Не забывайте проверять отзывы и рекомендации", – добавили в Роспотребнадзоре.
В Крыму зарезервированы 1800 путевок в детские оздоровительные лагеря для детей из новых регионов, а также Курской и Белгородской областей, сообщала во вторник министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик. Всего в Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: