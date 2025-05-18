https://crimea.ria.ru/20250518/kak-vybrat-ozdorovitelnyy-lager-dlya-letnego-otdykha-rebenka-1146407830.html

Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка

Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка

Пребывание ребенка в детском оздоровительном лагере должно быть безопасным, комфортным, наполненным разнообразными активностями, а вожатые обязательно должны... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T19:10

2025-05-18T19:10

2025-05-18T18:47

детский отдых

роспотребнадзор

дети

детские лагеря в крыму

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Пребывание ребенка в детском оздоровительном лагере должно быть безопасным, комфортным, наполненным разнообразными активностями, а вожатые обязательно должны иметь педагогическое образование. Полезные рекомендации по выбору детского лагеря представили в Роспотребнадзоре.Кроме того, у лагеря обязательно должен быть свой сайт, вожатые и воспитатели должны иметь педагогическое образование и достаточный опыт работы с детьми.Также в Роспотребнадзоре советуют обратить внимание на месторасположение лагеря, заранее уточнить условия в корпусах, уровень комфорта в помещениях, количество мест в комнатах и выяснить, как будет организовано питание.В Крыму зарезервированы 1800 путевок в детские оздоровительные лагеря для детей из новых регионов, а также Курской и Белгородской областей, сообщала во вторник министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик. Всего в Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерьВ Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей

https://crimea.ria.ru/20250516/skolko-detskikh-lagerey-u-morya-poluchili-zaklyucheniya-rospotrebnadzora-1146461244.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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