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Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка
Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка
Пребывание ребенка в детском оздоровительном лагере должно быть безопасным, комфортным, наполненным разнообразными активностями, а вожатые обязательно должны... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T19:10
2025-05-18T18:47
детский отдых
роспотребнадзор
дети
детские лагеря в крыму
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Пребывание ребенка в детском оздоровительном лагере должно быть безопасным, комфортным, наполненным разнообразными активностями, а вожатые обязательно должны иметь педагогическое образование. Полезные рекомендации по выбору детского лагеря представили в Роспотребнадзоре.Кроме того, у лагеря обязательно должен быть свой сайт, вожатые и воспитатели должны иметь педагогическое образование и достаточный опыт работы с детьми.Также в Роспотребнадзоре советуют обратить внимание на месторасположение лагеря, заранее уточнить условия в корпусах, уровень комфорта в помещениях, количество мест в комнатах и выяснить, как будет организовано питание.В Крыму зарезервированы 1800 путевок в детские оздоровительные лагеря для детей из новых регионов, а также Курской и Белгородской областей, сообщала во вторник министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик. Всего в Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерьВ Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей
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детский отдых, роспотребнадзор, дети, детские лагеря в крыму, совет эксперта
Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка

Правила выбора лагеря для отдыха детей рассказали в Роспотребнадзоре

19:10 18.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь "Бригантина" в Крыму
Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Пребывание ребенка в детском оздоровительном лагере должно быть безопасным, комфортным, наполненным разнообразными активностями, а вожатые обязательно должны иметь педагогическое образование. Полезные рекомендации по выбору детского лагеря представили в Роспотребнадзоре.

"Лагерь должен быть включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей. В реестр попадают только те лагеря, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства", – обозначили первое правило в контролирующем ведомстве.

Кроме того, у лагеря обязательно должен быть свой сайт, вожатые и воспитатели должны иметь педагогическое образование и достаточный опыт работы с детьми.
Также в Роспотребнадзоре советуют обратить внимание на месторасположение лагеря, заранее уточнить условия в корпусах, уровень комфорта в помещениях, количество мест в комнатах и выяснить, как будет организовано питание.
"Узнайте также про наличие спортивных объектов, таких как стадионы и места для купания. Не забывайте проверять отзывы и рекомендации", – добавили в Роспотребнадзоре.
В Крыму зарезервированы 1800 путевок в детские оздоровительные лагеря для детей из новых регионов, а также Курской и Белгородской областей, сообщала во вторник министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик. Всего в Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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