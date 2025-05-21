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Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летом

Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летом - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летом

На полуострове завершается подготовка лагерей к сезону. Первые заезды начнутся уже 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T17:04

2025-05-21T17:04

2025-05-21T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На полуострове завершается подготовка лагерей к сезону. Первые заезды начнутся уже 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.Всего в Крыму планируется открытие порядка 400 организаций отдыха и оздоровления детей. Из них 33 загородных лагеря, 346 – дневного пребывания при школах и 21 – лагеря труда и отдыха.В этом году особое внимание уделяют улучшению условий проживания и модернизации инфраструктуры. Так, к примеру, в детском оздоровительном центре "Сокол" завершен капитальный ремонт главного корпуса и построены два новых модульных здания."У нас проведен капитальный ремонт. Уже расставляем мебель", – рассказал директор лагеря Игорь Середа.Благодаря новым местам в лагере смогут отдыхать 270 детей. Директор отметил, что все смены заполнены полностью, а каждый заезд посвящен отдельной тематике.В лагере также проводятся занятия с участием оперативных служб. Практически каждую смену приезжают МЧС, Росгвардия и медики, проводят мастер-классы, лекции и квесты.На базе лагеря "Фортуна" в Евпатории в этом году построен модульный спортивный зал и создан центр "Авангард" для военно-патриотического воспитания молодежи. Эти меры направлены на расширение сезонности отдыха. В Крыму действует разнообразная сеть детских лагерей: морские, лесные, профильные и другие. Благодаря такому выбору дети могут не только отдохнуть, но и развить свои интересы, попробовать новое и найти друзей по увлечениям, рассказали в министерстве.ПО информации ведомства, на 2025 год предусмотрено 1,9 миллиардов рублей на детский отдых и оздоровление – это на 300 миллионов больше, чем в прошлом году.В этом году планируют приобрести около 17 тысяч льготных путевок, из которых больше 14 тысяч уже законтрактованы."У нас 21 льготная категория, в том числе многодетные семьи, дети-инвалиды, дети участников СВО, теперь к ним добавлены их пасынки и падчерицы", – добавил он.Дополнительно 1800 бесплатных мест будут предоставлены детям из приграничных и новых регионов России. По инициативе главы Крыма Сергея Аксенова, каждому субъекту направят по 300 путевок, подытожили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько летних лагерей при школах откроют в ЯлтеКак выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенкаСколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора

https://crimea.ria.ru/20250505/v-sevastopole-letom-otdokhnut-v-lageryakh-pochti-sem-tysyach-detey-1146211028.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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