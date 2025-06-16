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"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра
"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра - РИА Новости Крым, 16.06.2025
"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра
В 2025 году международный детский центр "Артек" отмечает свое 100-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T07:51
2025-06-16T07:51
2025-06-16T07:51
мдц "артек"
100-летие "артека"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В 2025 году международный детский центр "Артек" отмечает свое 100-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих туберкулезом, "Артек" со временем превратился в крупнейший и самый узнаваемый детский центр не только в СССР, но и далеко за его пределами.За столетие "Артек" прошел путь от обычного лагеря до многопрофильного комплекса с современными образовательными, культурными и спортивными возможностями. В советское время он стал символом дружбы и единства, принимая детей из десятков стран мира. Сегодня центр вновь занимает лидирующие позиции среди детских лагерей страны и мира. В год здесь проходят обучение и отдых до 40 тысяч школьников со всех регионов России и десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.Ключевые этапы истории, интересные факты и достижения центра, ставшего частью истории страны и мечтой для миллионов детей - в видео и инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мдц "артек", 100-летие "артека", видео, история, крым
"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра
100 лет "Артеку": как детский лагерь пережил эпохи и стал современном центром России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В 2025 году международный детский центр "Артек" отмечает свое 100-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих туберкулезом, "Артек" со временем превратился в крупнейший и самый узнаваемый детский центр не только в СССР, но и далеко за его пределами.
За столетие "Артек" прошел путь от обычного лагеря до многопрофильного комплекса с современными образовательными, культурными и спортивными возможностями. В советское время он стал символом дружбы и единства, принимая детей из десятков стран мира. Сегодня центр вновь занимает лидирующие позиции среди детских лагерей страны и мира. В год здесь проходят обучение и отдых до 40 тысяч школьников со всех регионов России и десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ключевые этапы истории, интересные факты и достижения центра, ставшего частью истории страны и мечтой для миллионов детей - в видео и инфографике РИА Новости Крым.
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