https://crimea.ria.ru/20250616/arteku--100-let-istoriya-i-put-do-mirovogo-detskogo-tsentra-1147200743.html

"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра

"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра - РИА Новости Крым, 16.06.2025

"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра

В 2025 году международный детский центр "Артек" отмечает свое 100-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T07:51

2025-06-16T07:51

2025-06-16T07:51

мдц "артек"

100-летие "артека"

видео

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инфографика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В 2025 году международный детский центр "Артек" отмечает свое 100-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих туберкулезом, "Артек" со временем превратился в крупнейший и самый узнаваемый детский центр не только в СССР, но и далеко за его пределами.За столетие "Артек" прошел путь от обычного лагеря до многопрофильного комплекса с современными образовательными, культурными и спортивными возможностями. В советское время он стал символом дружбы и единства, принимая детей из десятков стран мира. Сегодня центр вновь занимает лидирующие позиции среди детских лагерей страны и мира. В год здесь проходят обучение и отдых до 40 тысяч школьников со всех регионов России и десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.Ключевые этапы истории, интересные факты и достижения центра, ставшего частью истории страны и мечтой для миллионов детей - в видео и инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", видео, история, крым