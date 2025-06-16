https://crimea.ria.ru/20250616/druzhit-mechtat-i-pobezhdat-artek-prinimaet-pozdravleniya-1147255899.html

Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления

Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления

Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T14:06

2025-06-16T14:06

2025-06-16T14:06

мдц "артек"

100-летие "артека"

вячеслав володин

александр бастрыкин

татьяна москалькова

владимир сальдо

евгений балицкий

антон шкаплеров (космонавт, герой россии)

олег артемьев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925 года. Спустя столетие "Артек" и артековцы всех возрастов принимают поздравления из всех уголков России."Артек" — это больше чем лагерьОн добавил, что "Артек" прошел большой путь и стал одним из ведущих международных центров детского отдыха. Поздравление опубликовано на сайте ГД.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в поздравлении, которое распространила пресс-служба СК, отметил, что за вековую историю "Артек" прошел разные этапы, однако, сменяя поколения детей, сохранил свою главную миссию – быть местом творчества, общения и саморазвития."Здесь созданы все условия, чтобы раскрыть таланты каждого ребенка, сформировать гармоничную личность с открытым сердцем, ясным умом и доброй душой. Его история богата яркими страницами, начиная от успехов советского периода и заканчивая сложными временами упадка. Возрождение этого знаменитого детского центра началось после возвращения Крыма в состав России", - напомнил он.Она напомнила, какую роль сыграл детский центр в судьбах тех, кто пережил Отечественную войну и подчеркнула, что, как и сто, и восемьдесят лет назад, он остается островом надежды для детей участников специальной военной операции и ребят из новых регионов России.Поздравления из новых регионовПо его словам, к 2030 году для ребят из прифронтовых территорий в "Артеке" будет запущена отдельная программа "Море без границ".Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дети из Запорожской области тоже получили возможность стать частью большой артековской семьи и уже третий год ездят на смены в этот детский центр.Привет из космосаОн пожелал детскому центру благополучия, процветания и новых космических успехов. К словам своего коллеги присоединился космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров."С этим именем связаны лучшие воспоминания миллионов ребят — из разных уголков нашей страны и всего мира. "Артек" — это не просто лагерь. Это целая вселенная, где загораются мечты, рождается настоящая дружба, и каждый день наполнен вдохновением", - написал он.Здесь лечили детей после войны, принимали космонавтов, ученых, артистов, спортсменов, отметил космонавт и поделился личной историей, связанной с детским центром.В "Артеке" строится будущее России, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - КравцовВ "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - ЧернышенкоВ "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", вячеслав володин, александр бастрыкин, татьяна москалькова, владимир сальдо, евгений балицкий, антон шкаплеров (космонавт, герой россии), олег артемьев , новости крыма, общество, дети, праздники и памятные даты