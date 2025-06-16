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Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления
Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления
Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T14:06
2025-06-16T14:06
мдц "артек"
100-летие "артека"
вячеслав володин
александр бастрыкин
татьяна москалькова
владимир сальдо
евгений балицкий
антон шкаплеров (космонавт, герой россии)
олег артемьев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925 года. Спустя столетие "Артек" и артековцы всех возрастов принимают поздравления из всех уголков России."Артек" — это больше чем лагерьОн добавил, что "Артек" прошел большой путь и стал одним из ведущих международных центров детского отдыха. Поздравление опубликовано на сайте ГД.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в поздравлении, которое распространила пресс-служба СК, отметил, что за вековую историю "Артек" прошел разные этапы, однако, сменяя поколения детей, сохранил свою главную миссию – быть местом творчества, общения и саморазвития."Здесь созданы все условия, чтобы раскрыть таланты каждого ребенка, сформировать гармоничную личность с открытым сердцем, ясным умом и доброй душой. Его история богата яркими страницами, начиная от успехов советского периода и заканчивая сложными временами упадка. Возрождение этого знаменитого детского центра началось после возвращения Крыма в состав России", - напомнил он.Она напомнила, какую роль сыграл детский центр в судьбах тех, кто пережил Отечественную войну и подчеркнула, что, как и сто, и восемьдесят лет назад, он остается островом надежды для детей участников специальной военной операции и ребят из новых регионов России.Поздравления из новых регионовПо его словам, к 2030 году для ребят из прифронтовых территорий в "Артеке" будет запущена отдельная программа "Море без границ".Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дети из Запорожской области тоже получили возможность стать частью большой артековской семьи и уже третий год ездят на смены в этот детский центр.Привет из космосаОн пожелал детскому центру благополучия, процветания и новых космических успехов. К словам своего коллеги присоединился космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров."С этим именем связаны лучшие воспоминания миллионов ребят — из разных уголков нашей страны и всего мира. "Артек" — это не просто лагерь. Это целая вселенная, где загораются мечты, рождается настоящая дружба, и каждый день наполнен вдохновением", - написал он.Здесь лечили детей после войны, принимали космонавтов, ученых, артистов, спортсменов, отметил космонавт и поделился личной историей, связанной с детским центром.В "Артеке" строится будущее России, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - КравцовВ "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - ЧернышенкоВ "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
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РИА Новости Крым
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4.7
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мдц "артек", 100-летие "артека", вячеслав володин, александр бастрыкин, татьяна москалькова, владимир сальдо, евгений балицкий, антон шкаплеров (космонавт, герой россии), олег артемьев , новости крыма, общество, дети, праздники и памятные даты
Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления

Международный детский центр "Артек" принимает поздравления со 100-летним юбилеем

14:06 16.06.2025
 
© РИА Новости КрымПразднование 100-летия МДЦ "Артек"
Празднование 100-летия МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925 года. Спустя столетие "Артек" и артековцы всех возрастов принимают поздравления из всех уголков России.

"Артек" — это больше чем лагерь

"Поздравляю весь коллектив со 100-летием "Артека". Благодаря труду и профессионализму вожатых, педагогов, воспитателей, методистов, технических специалистов здесь сохраняются многолетние традиции. Создается особая атмосфера, где каждый ребенок окружен вниманием и заботой", - отметил в своем поздравлении председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он добавил, что "Артек" прошел большой путь и стал одним из ведущих международных центров детского отдыха. Поздравление опубликовано на сайте ГД.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в поздравлении, которое распространила пресс-служба СК, отметил, что за вековую историю "Артек" прошел разные этапы, однако, сменяя поколения детей, сохранил свою главную миссию – быть местом творчества, общения и саморазвития.
"Здесь созданы все условия, чтобы раскрыть таланты каждого ребенка, сформировать гармоничную личность с открытым сердцем, ясным умом и доброй душой. Его история богата яркими страницами, начиная от успехов советского периода и заканчивая сложными временами упадка. Возрождение этого знаменитого детского центра началось после возвращения Крыма в состав России", - напомнил он.
"Артек" — это больше чем лагерь. Это то место, где каждое поколение детей учится дружить, мечтать и побеждать. У всех, побывавших здесь, есть свои воспоминания об этом райском уголке на Южном берегу Крыма", - написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она напомнила, какую роль сыграл детский центр в судьбах тех, кто пережил Отечественную войну и подчеркнула, что, как и сто, и восемьдесят лет назад, он остается островом надежды для детей участников специальной военной операции и ребят из новых регионов России.

Поздравления из новых регионов

"За вековую историю детский лагерь принял более двух миллионов ребят из 150 стран мира. Сегодня — это ведущий международный детский центр России, в который приезжают дети из всех 89 регионов страны, включая Херсонскую область. В этом году в лагере отдохнут семь юных херсонцев", - написал в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, к 2030 году для ребят из прифронтовых территорий в "Артеке" будет запущена отдельная программа "Море без границ".
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дети из Запорожской области тоже получили возможность стать частью большой артековской семьи и уже третий год ездят на смены в этот детский центр.
"Наши дети показывают себя, свои дарования, приобщаются к лучшим образовательным практикам, находят друзей и достигают новых результатов. Благодарю коллектив Международного детского центра "Артек" за самоотверженный труд, внимание к нашим ребятам, искреннюю любовь к подрастающему поколению", - написал Балицкий.

Привет из космоса

"За годы своей богатой истории "Артек" стал настоящим символом детства, дружбы и вдохновения для многих поколений ребят. Здесь царит атмосфера тепла, добра, любви, заботы, радости и доверия, создаются прочные дружеские связи, развиваются лидерские качества и зарождается мечта", - передал свои поздравления "Артеку" летчик-космонавт Герой России Олег Артемьев.
Он пожелал детскому центру благополучия, процветания и новых космических успехов.
К словам своего коллеги присоединился космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров.
"С этим именем связаны лучшие воспоминания миллионов ребят — из разных уголков нашей страны и всего мира. "Артек" — это не просто лагерь. Это целая вселенная, где загораются мечты, рождается настоящая дружба, и каждый день наполнен вдохновением", - написал он.
Здесь лечили детей после войны, принимали космонавтов, ученых, артистов, спортсменов, отметил космонавт и поделился личной историей, связанной с детским центром.
"В 2021 году, находясь на орбите, я сделал фотографию Крыма и "Артека" с борта Международной космической станции — в тот момент в лагере находилась моя младшая дочь Кира. Для меня это был особый, трогательный момент", - написал Шкаплеров в своем Telegram-канале.
В "Артеке" строится будущее России, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России.
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