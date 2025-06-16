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В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко
В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко - РИА Новости Крым, 16.06.2025
В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко
В "Артеке" созданы все условия для развития талантов и способностей детей, такую цель поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T11:18
2025-06-16T11:18
100-летие "артека"
мдц "артек"
дмитрий чернышенко
крым
новости крыма
россия
дети
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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. В "Артеке" созданы все условия для развития талантов и способностей детей, такую цель поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает корреспондент РИА Новости Крым. Чернышенко подчеркнул, что в "Артеке" созданы уникальные условия и технологии и для отдыха, и для обучения и воспитания детей, а сам МДЦ является мировым эталоном детского отдыха. "Мы с вами сейчас устремлены в будущее своими взорами. Уверены, что Россия будет сильной, суверенной, процветающей, мирной и в следующие сто лет. Для этого всем нам с вами нужно хорошо потрудиться. И здесь, в "Артеке", для этого созданы все условия", - добавил он.Как сообщалось, в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеряМорской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦТрудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
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100-летие "артека", мдц "артек", дмитрий чернышенко, крым, новости крыма, россия, дети
В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко

В "Артеке" созданы все условия для развития талантов и способностей детей - Чернышенко

11:18 16.06.2025
 
© РИА Новости КрымЗампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в "Артеке"
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в Артеке - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. В "Артеке" созданы все условия для развития талантов и способностей детей, такую цель поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Президент России Владимир Путин поставил национальной целью создание условий для развития ваших талантов и способностей. Поэтому вы должны в полной мере воспользоваться этой уникальной возможностью, которая вам предоставлена, и вырасти добрыми, патриотичеыми, трудолюбивыми - именно таким, какими вы нужны Родине, своей стране, и своим семьям", - сказал вице-премьер, обращаясь к воспитанникам юбилейной смены "Артека".
Чернышенко подчеркнул, что в "Артеке" созданы уникальные условия и технологии и для отдыха, и для обучения и воспитания детей, а сам МДЦ является мировым эталоном детского отдыха.
"Мы с вами сейчас устремлены в будущее своими взорами. Уверены, что Россия будет сильной, суверенной, процветающей, мирной и в следующие сто лет. Для этого всем нам с вами нужно хорошо потрудиться. И здесь, в "Артеке", для этого созданы все условия", - добавил он.
Как сообщалось, в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.
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100-летие "Артека"МДЦ "Артек"Дмитрий ЧернышенкоКрымНовости КрымаРоссиядети
 
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