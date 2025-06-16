https://crimea.ria.ru/20250616/v-arteke-sozdany-unikalnye-usloviya-otdykha-i-obrazovaniya---chernyshenko-1147247039.html

В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко

В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко - РИА Новости Крым, 16.06.2025

В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко

В "Артеке" созданы все условия для развития талантов и способностей детей, такую цель поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T11:18

2025-06-16T11:18

2025-06-16T11:18

100-летие "артека"

мдц "артек"

дмитрий чернышенко

крым

новости крыма

россия

дети

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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. В "Артеке" созданы все условия для развития талантов и способностей детей, такую цель поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает корреспондент РИА Новости Крым. Чернышенко подчеркнул, что в "Артеке" созданы уникальные условия и технологии и для отдыха, и для обучения и воспитания детей, а сам МДЦ является мировым эталоном детского отдыха. "Мы с вами сейчас устремлены в будущее своими взорами. Уверены, что Россия будет сильной, суверенной, процветающей, мирной и в следующие сто лет. Для этого всем нам с вами нужно хорошо потрудиться. И здесь, в "Артеке", для этого созданы все условия", - добавил он.Как сообщалось, в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеряМорской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦТрудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

100-летие "артека", мдц "артек", дмитрий чернышенко, крым, новости крыма, россия, дети