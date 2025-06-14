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Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ
Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ
В "Артеке" утроили морскую феерию "Артек – акватория дружбы". В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T14:22
2025-06-14T15:03
мдц "артек"
100-летие "артека"
крым
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. В "Артеке" утроили морскую феерию "Артек – акватория дружбы". В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей. С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту. Как сообщает пресс-служба МДЦ "Артек", в параде приняли участие 118 плавсредств. Свое умение управлять ими продемонстрировали как сами артековцы, так и опытные специалисты. Парад открыло прохождение ботика "Святой Николай" – исторической реплики "Дедушки Российского флота", принадлежащего Петру Первому. За ним следовали 6-ти и 4-х весельные ялы, шхуна "Святая Татьяна", три катера, 10 яхт класса "Оптимист" и 10 яхт класса "Луч", а также яхта "Круиз". Кроме того, в параде приняли участие сапсерфы, каяки и команда, демонстрирующая строй прибрежной гребли. К праздничной программе артековской флотилии присоединились катера Росгвардии, МЧС, пограничной службы ФСБ России. На бунах вдоль парадного строя прошла демонстрация работы юных сигнальщиков, использующих световую азбуку Морзе и флажный семафор для передачи сообщений. Одновременно на берегу педагоги и партнеры детского центра подготовили для ребят более 50 увлекательных станций. Здесь можно было освоить радиоуправляемый яхтинг и тренажер по управлению малыми судами, изучить команды на шлюпке ЯЛ-6 и азбуку Морзе, семафорную азбуку, научиться управлять штурвалом и погрузиться в основы парусного спорта, видсерфинга, САП-серфинга и каякинга, увидеть макеты кораблей и научиться вязать морские узлы. Тут же были подготовлены множество площадок для туристических эстафет и различных видов спорта, в том числе и национальных разных стран мира. В пятницу на площадках "Артека" прошла познавательная программа "Живая история России", объединившая детей и взрослых на площадках Международного детского центра. Мероприятия прошли в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мдц "артек", 100-летие "артека", крым, новости крыма, ялта, гурзуф, дети
Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ

Более 3-х тысяч артековцев приняли участие в морском празднике в честь столетия МДЦ

14:22 14.06.2025 (обновлено: 15:03 14.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. В "Артеке" утроили морскую феерию "Артек – акватория дружбы". В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей.
С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Как сообщает пресс-служба МДЦ "Артек", в параде приняли участие 118 плавсредств. Свое умение управлять ими продемонстрировали как сами артековцы, так и опытные специалисты.
Парад открыло прохождение ботика "Святой Николай" – исторической реплики "Дедушки Российского флота", принадлежащего Петру Первому. За ним следовали 6-ти и 4-х весельные ялы, шхуна "Святая Татьяна", три катера, 10 яхт класса "Оптимист" и 10 яхт класса "Луч", а также яхта "Круиз".
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
1 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
2 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
3 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
4 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
5 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 5
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Кроме того, в параде приняли участие сапсерфы, каяки и команда, демонстрирующая строй прибрежной гребли.
К праздничной программе артековской флотилии присоединились катера Росгвардии, МЧС, пограничной службы ФСБ России. На бунах вдоль парадного строя прошла демонстрация работы юных сигнальщиков, использующих световую азбуку Морзе и флажный семафор для передачи сообщений.
Одновременно на берегу педагоги и партнеры детского центра подготовили для ребят более 50 увлекательных станций. Здесь можно было освоить радиоуправляемый яхтинг и тренажер по управлению малыми судами, изучить команды на шлюпке ЯЛ-6 и азбуку Морзе, семафорную азбуку, научиться управлять штурвалом и погрузиться в основы парусного спорта, видсерфинга, САП-серфинга и каякинга, увидеть макеты кораблей и научиться вязать морские узлы.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
1 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
2 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
3 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
4 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
5 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
6 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
7 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
6 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
7 из 7
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Тут же были подготовлены множество площадок для туристических эстафет и различных видов спорта, в том числе и национальных разных стран мира.
"Также воспитанники детского центра побывали на занятиях от МЧС России – познакомились с пожарно-техническим вооружением и оказанием первой помощи пострадавшим, освоили навыки спасения людей на водных объектах и даже аварийно-спасательные работы на высоте. А ребята, мечтающие о профессии военного, могли рассмотреть экипировку росгвардейцев", - сообщает пресс-служба МДЦ.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
1 из 2
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
2 из 2
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 2
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 2
Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В пятницу на площадках "Артека" прошла познавательная программа "Живая история России", объединившая детей и взрослых на площадках Международного детского центра. Мероприятия прошли в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках.
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Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое
В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
 
МДЦ "Артек"100-летие "Артека"КрымНовости КрымаЯлтаГурзуфдети
 
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