https://crimea.ria.ru/20250614/morskoy-flot-arteka-vystroilsya-paradom-v-chest-stoletiya-mdts-1147209360.html

Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ

Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ

В "Артеке" утроили морскую феерию "Артек – акватория дружбы". В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T14:22

2025-06-14T14:22

2025-06-14T15:03

мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. В "Артеке" утроили морскую феерию "Артек – акватория дружбы". В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей. С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту. Как сообщает пресс-служба МДЦ "Артек", в параде приняли участие 118 плавсредств. Свое умение управлять ими продемонстрировали как сами артековцы, так и опытные специалисты. Парад открыло прохождение ботика "Святой Николай" – исторической реплики "Дедушки Российского флота", принадлежащего Петру Первому. За ним следовали 6-ти и 4-х весельные ялы, шхуна "Святая Татьяна", три катера, 10 яхт класса "Оптимист" и 10 яхт класса "Луч", а также яхта "Круиз". Кроме того, в параде приняли участие сапсерфы, каяки и команда, демонстрирующая строй прибрежной гребли. К праздничной программе артековской флотилии присоединились катера Росгвардии, МЧС, пограничной службы ФСБ России. На бунах вдоль парадного строя прошла демонстрация работы юных сигнальщиков, использующих световую азбуку Морзе и флажный семафор для передачи сообщений. Одновременно на берегу педагоги и партнеры детского центра подготовили для ребят более 50 увлекательных станций. Здесь можно было освоить радиоуправляемый яхтинг и тренажер по управлению малыми судами, изучить команды на шлюпке ЯЛ-6 и азбуку Морзе, семафорную азбуку, научиться управлять штурвалом и погрузиться в основы парусного спорта, видсерфинга, САП-серфинга и каякинга, увидеть макеты кораблей и научиться вязать морские узлы. Тут же были подготовлены множество площадок для туристических эстафет и различных видов спорта, в том числе и национальных разных стран мира. В пятницу на площадках "Артека" прошла познавательная программа "Живая история России", объединившая детей и взрослых на площадках Международного детского центра. Мероприятия прошли в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", крым, новости крыма, ялта, гурзуф, дети