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Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
Трудовому коллективу Международного детского центра "Артек" вручили Орден Почета. Церемония вручения состоялась в пятницу, участие в ней приняли первый... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T22:22
2025-06-13T22:35
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Трудовому коллективу Международного детского центра "Артек" вручили Орден Почета. Церемония вручения состоялась в пятницу, участие в ней приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.Торжественное вручение Ордена провели на центральном стадионе "Артека". Награда присвоена коллективу по поручению президента России Владимира Путина. Сергей Кириенко вручил ее директору центра Константину Федоренко, старейшему сотруднику "Артека" Владимиру Подзноеву и всему трудовому коллективу. Церемония прошла в рамках праздничного мероприятия "Мечтай, "Артек", в котором приняли участие порядка 3,3 тысяч детей юбилейной смены.Дмитрий Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что "Артек" вот уже 100 лет является международным эталоном качества детского отдыха.Кроме того, почетные гости приняли участие в церемонии вручения паспортов 14-летним артековцам и вместе с Митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым), главой Крыма Сергеем Аксеновым, губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, депутатом Госдумы Леонидом Слуцким посетили объекты детского лагеря "Солнечный": спальные корпуса, центр инновационных образовательных технологий, лаборатории и мастерские, актовый зал, а также осмотрели благоустроенную территорию. Ожидается, что в новом лагере за смену сможет отдыхать тысяча детей.Возле центра инновационных образовательных технологий почетные гости открыли памятник архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины Луке Крымскому, в честь которого будет назван лагерь "Солнечный". Также в этот день на территории Артека открыты памятники герою-артековцу Людмиле Радыно из Ленинграда. Это 26-ой памятник участнику юбилейной смены 1945 года.Почетные гости также приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы на Аллее Героев. В завершении дня в "Артеке" прошел премьерный просмотр фильма "Артек. Сквозь столетия" и презентация картины съемочной группой.В пятницу на площадках "Артека" также прошла познавательная программа "Живая история России", объединившая детей и взрослых на площадках Международного детского центра. Мероприятия прошли в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках. Фестиваль "Пусть всегда будет солнце" – это объединение талантливых детей из разных стран на основе общих ценностей мира, дружбы и творчества. Программа фестиваля проходит с 12 по 16 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День РоссииВ Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
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РИА Новости Крым
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4.7
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мдц "артек", 100-летие "артека", новости крыма, детский отдых, лето в крыму, крым, дети, новости
Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета

Трудовой коллектив "Артека" наградили Орденом Почета

22:22 13.06.2025 (обновлено: 22:35 13.06.2025)
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
Трудовому коллективу Артека вручили Орден Почета
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Трудовому коллективу Международного детского центра "Артек" вручили Орден Почета. Церемония вручения состоялась в пятницу, участие в ней приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.
Торжественное вручение Ордена провели на центральном стадионе "Артека". Награда присвоена коллективу по поручению президента России Владимира Путина. Сергей Кириенко вручил ее директору центра Константину Федоренко, старейшему сотруднику "Артека" Владимиру Подзноеву и всему трудовому коллективу. Церемония прошла в рамках праздничного мероприятия "Мечтай, "Артек", в котором приняли участие порядка 3,3 тысяч детей юбилейной смены.
Дмитрий Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что "Артек" вот уже 100 лет является международным эталоном качества детского отдыха.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Вручение паспортов в "Артеке"
Вручение паспортов в Артеке
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Вручение паспортов в "Артеке"
Кроме того, почетные гости приняли участие в церемонии вручения паспортов 14-летним артековцам и вместе с Митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым), главой Крыма Сергеем Аксеновым, губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, депутатом Госдумы Леонидом Слуцким посетили объекты детского лагеря "Солнечный": спальные корпуса, центр инновационных образовательных технологий, лаборатории и мастерские, актовый зал, а также осмотрели благоустроенную территорию. Ожидается, что в новом лагере за смену сможет отдыхать тысяча детей.
Возле центра инновационных образовательных технологий почетные гости открыли памятник архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины Луке Крымскому, в честь которого будет назван лагерь "Солнечный". Также в этот день на территории Артека открыты памятники герою-артековцу Людмиле Радыно из Ленинграда. Это 26-ой памятник участнику юбилейной смены 1945 года.
© ТГ-канал Сергея АксеноваВозложение цветов к Мемориалу Славы на Аллее Героев в "Артеке"
Возложение цветов к Мемориалу Славы на Аллее Героев в Артеке
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Возложение цветов к Мемориалу Славы на Аллее Героев в "Артеке"
Почетные гости также приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы на Аллее Героев. В завершении дня в "Артеке" прошел премьерный просмотр фильма "Артек. Сквозь столетия" и презентация картины съемочной группой.
В пятницу на площадках "Артека" также прошла познавательная программа "Живая история России", объединившая детей и взрослых на площадках Международного детского центра. Мероприятия прошли в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках. Фестиваль "Пусть всегда будет солнце" – это объединение талантливых детей из разных стран на основе общих ценностей мира, дружбы и творчества. Программа фестиваля проходит с 12 по 16 июня.
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