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В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"

В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека" - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"

В России дан старт праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию детского международного центра "Артек". Открыл торжественный марафон концерт в национальном... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T23:41

2025-06-04T23:41

2025-06-04T23:42

дмитрий чернышенко

мдц "артек"

100-летие "артека"

сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В России дан старт праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию детского международного центра "Артек". Открыл торжественный марафон концерт в национальном центре "Россия" в Москве. Об этом сообщили в Минпросвещения России.В торжестве приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов."Мы, рожденные в СССР, конечно, испытываем особые чувства, когда произносим слово "Артек". Мы понимаем, что этот международный центр детского отдыха является эталоном качества для всех россиян и для всего мира. За 100 лет более 2 млн ребят из 150 стран ощутили это на себе и навсегда стали артековцами. Здесь они участвовали в образовательных программах, укрепляли здоровье, занимались спортом и творчеством, но самое главное, как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, – "Артек" учит дружить", – сказал Чернышенко.В свою очередь Кравцов подчеркнул, что, несмотря на "поченый возраст", детский центр продолжает развиваться."Мы продолжаем поддерживать, развивать "Артек", его филиалы работают в Запорожской области и в Севастополе. В центре обучаются советники директоров школ по воспитанию. И мы будем делать все, чтобы частичка "Артека" была в душе каждого школьника", – отметил министр просвещения РФ.На юбилейный концерт к 100-летию лагеря приехали также гости из зарубежных государств. К юбилею "Артека" учрежден почетный знак "Вожатый России". Первой эту награду получила вожатая "Артека" в 1965–1966 годах Роза Яковлевна Шатыро из Республики Татарстан. Она удостоена нагрудного знака за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, мдц "артек", 100-летие "артека", сергей кравцов, крым, москва, новости, общество