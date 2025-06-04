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В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека" - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"
В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека" - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"
В России дан старт праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию детского международного центра "Артек". Открыл торжественный марафон концерт в национальном... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T23:41
2025-06-04T23:42
дмитрий чернышенко
мдц "артек"
100-летие "артека"
сергей кравцов
крым
москва
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В России дан старт праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию детского международного центра "Артек". Открыл торжественный марафон концерт в национальном центре "Россия" в Москве. Об этом сообщили в Минпросвещения России.В торжестве приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов."Мы, рожденные в СССР, конечно, испытываем особые чувства, когда произносим слово "Артек". Мы понимаем, что этот международный центр детского отдыха является эталоном качества для всех россиян и для всего мира. За 100 лет более 2 млн ребят из 150 стран ощутили это на себе и навсегда стали артековцами. Здесь они участвовали в образовательных программах, укрепляли здоровье, занимались спортом и творчеством, но самое главное, как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, – "Артек" учит дружить", – сказал Чернышенко.В свою очередь Кравцов подчеркнул, что, несмотря на "поченый возраст", детский центр продолжает развиваться."Мы продолжаем поддерживать, развивать "Артек", его филиалы работают в Запорожской области и в Севастополе. В центре обучаются советники директоров школ по воспитанию. И мы будем делать все, чтобы частичка "Артека" была в душе каждого школьника", – отметил министр просвещения РФ.На юбилейный концерт к 100-летию лагеря приехали также гости из зарубежных государств. К юбилею "Артека" учрежден почетный знак "Вожатый России". Первой эту награду получила вожатая "Артека" в 1965–1966 годах Роза Яковлевна Шатыро из Республики Татарстан. Она удостоена нагрудного знака за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий чернышенко, мдц "артек", 100-летие "артека", сергей кравцов, крым, москва, новости, общество
В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"

Чернышенко назвал "Артек" эталоном качества детского отдыха в России и в мире

23:41 04.06.2025 (обновлено: 23:42 04.06.2025)
 
© Минпросвещения РФВ Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"
В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия Артека
© Минпросвещения РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В России дан старт праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию детского международного центра "Артек". Открыл торжественный марафон концерт в национальном центре "Россия" в Москве. Об этом сообщили в Минпросвещения России.
В торжестве приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы, рожденные в СССР, конечно, испытываем особые чувства, когда произносим слово "Артек". Мы понимаем, что этот международный центр детского отдыха является эталоном качества для всех россиян и для всего мира. За 100 лет более 2 млн ребят из 150 стран ощутили это на себе и навсегда стали артековцами. Здесь они участвовали в образовательных программах, укрепляли здоровье, занимались спортом и творчеством, но самое главное, как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, – "Артек" учит дружить", – сказал Чернышенко.
© Минпросвещения РФВ Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"
В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия Артека
© Минпросвещения РФ
В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"
В свою очередь Кравцов подчеркнул, что, несмотря на "поченый возраст", детский центр продолжает развиваться.
"Мы продолжаем поддерживать, развивать "Артек", его филиалы работают в Запорожской области и в Севастополе. В центре обучаются советники директоров школ по воспитанию. И мы будем делать все, чтобы частичка "Артека" была в душе каждого школьника", – отметил министр просвещения РФ.
На юбилейный концерт к 100-летию лагеря приехали также гости из зарубежных государств.
К юбилею "Артека" учрежден почетный знак "Вожатый России". Первой эту награду получила вожатая "Артека" в 1965–1966 годах Роза Яковлевна Шатыро из Республики Татарстан. Она удостоена нагрудного знака за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения.
© Минпросвещения РФВожатая "Артека" в 1965–1966 годах Роза Яковлевна Шатыро награждена почетным знаком "Вожатый России"
В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия Артека
© Минпросвещения РФ
Вожатая "Артека" в 1965–1966 годах Роза Яковлевна Шатыро награждена почетным знаком "Вожатый России"
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Дмитрий ЧернышенкоМДЦ "Артек"100-летие "Артека"Сергей КравцовКрымМоскваНовостиОбщество
 
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