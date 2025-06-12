В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
В Крыму в День России телеведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы
13:48 12.06.2025 (обновлено: 14:16 12.06.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева во время встречи с детьми в рамках международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце" в Артеке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
АРТЕК, 12 июн — РИА Новости Крым. Телеведущую Первого канала Екатерину Андрееву приняли в артековцы во время встречи с детьми в рамках международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце", который открылся в День России в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Екатерина Андреева не впервые приезжает в "Артек", но галстук ей повязали впервые.
"При этом в детстве в "Артеке" я не была", - рассказала она РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВ "Артеке" в Крыму телеведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
© РИА Новости Крым
В "Артеке" в Крыму телеведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
В международный детский центр телезвезда приехала вместе с основателем проекта "Звездный десант", членом экспертного совета комитета Госдумы РФ по молодежной политике Златой Чепурных.
"Мы пропагандируем здоровый образ жизни на собственном примере, делаем общество нашей страны более здоровым", - отметила Злата.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТелеведущая Первого канала Екатерина Андреева и член экспертного совета комитета Госдумы РФ по молодежной политике Злата Чепурных в Артеке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева и член экспертного совета комитета Госдумы РФ по молодежной политике Злата Чепурных в Артеке
На встрече присутствовали артековцы, которые увлекаются медиа. Они задавали различные вопросы экспертам "Звездного десанта". Детей интересовала журналистская деятельность Екатерины Андреевой: они спрашивали о секретах ведения прямого эфира, должен ли журналист уметь делать все или необходима узкая специализация, как Екатерина попала на телевидение. Не обошлось и без вопросов, касающихся актуальнейшей журналисткой проблематики, — может ли искусственный интеллект заменить журналиста в будущем.
"Искусственный интеллект — это помощник людям, он хорош бывает в финансовых вопросах, в медицине, но он не может играть на сцене и вести новости, не может ответить на вопрос, что такое счастье — он сломается", - убеждена ведущая.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети во время встречи в рамках международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце" в Артеке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дети во время встречи в рамках международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце" в Артеке
В конце встречи Екатерина Андреева посоветовала артековцам, научиться правильно ставить цели и понимать себя, чтобы добиться максимального успеха в жизни.
"Сильное в себе необходимо развивать, а слабого не бояться. Это как тренировка мышц: если ты не умеешь отжиматься, то отжимайся каждый день и научишься", - привела пример Андреева.
Злата Чепурных в свою очередь посоветовала всегда и во всем быть оптимистом.
В эти дни Международный детский центр "Артек" отмечает свой столетний юбилей. С 12 по 16 июня здесь проходит Международный детский фестиваль "Пусть всегда будет солнце!". В нем принимают участие более 4000 участников из 89 регионов России и 32 стран. Программа фестиваля раскрывает преемственность артековских традиций, укрепляет позитивный образ России и дает детям со всего мира возможность для самореализации и сотрудничества во имя добра.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети во время встречи в рамках международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце" в Артеке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дети во время встречи в рамках международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце" в Артеке
В программе фестиваля — различные всероссийские акции, торжественные форматы мероприятий, участие ребят в работе творческих и интерактивных площадок. Всего в рамках праздника будут работать 56 локаций, включая народные забавы, художественные мастерские и сценические выступления.
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