https://crimea.ria.ru/20250612/v-krymu-veduschuyu-ekaterinu-andreevu-posvyatili-v-artekovtsy-v-den-rossii-1147160459.html

В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России

В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России

Телеведущую Первого канала Екатерину Андрееву приняли в артековцы во время встречи с детьми в рамках международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце",... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T13:48

2025-06-12T13:48

2025-06-12T14:16

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АРТЕК, 12 июн — РИА Новости Крым. Телеведущую Первого канала Екатерину Андрееву приняли в артековцы во время встречи с детьми в рамках международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце", который открылся в День России в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Екатерина Андреева не впервые приезжает в "Артек", но галстук ей повязали впервые."При этом в детстве в "Артеке" я не была", - рассказала она РИА Новости Крым.В международный детский центр телезвезда приехала вместе с основателем проекта "Звездный десант", членом экспертного совета комитета Госдумы РФ по молодежной политике Златой Чепурных."Мы пропагандируем здоровый образ жизни на собственном примере, делаем общество нашей страны более здоровым", - отметила Злата.На встрече присутствовали артековцы, которые увлекаются медиа. Они задавали различные вопросы экспертам "Звездного десанта". Детей интересовала журналистская деятельность Екатерины Андреевой: они спрашивали о секретах ведения прямого эфира, должен ли журналист уметь делать все или необходима узкая специализация, как Екатерина попала на телевидение. Не обошлось и без вопросов, касающихся актуальнейшей журналисткой проблематики, — может ли искусственный интеллект заменить журналиста в будущем."Искусственный интеллект — это помощник людям, он хорош бывает в финансовых вопросах, в медицине, но он не может играть на сцене и вести новости, не может ответить на вопрос, что такое счастье — он сломается", - убеждена ведущая.В конце встречи Екатерина Андреева посоветовала артековцам, научиться правильно ставить цели и понимать себя, чтобы добиться максимального успеха в жизни.Злата Чепурных в свою очередь посоветовала всегда и во всем быть оптимистом.В эти дни Международный детский центр "Артек" отмечает свой столетний юбилей. С 12 по 16 июня здесь проходит Международный детский фестиваль "Пусть всегда будет солнце!". В нем принимают участие более 4000 участников из 89 регионов России и 32 стран. Программа фестиваля раскрывает преемственность артековских традиций, укрепляет позитивный образ России и дает детям со всего мира возможность для самореализации и сотрудничества во имя добра.В программе фестиваля — различные всероссийские акции, торжественные форматы мероприятий, участие ребят в работе творческих и интерактивных площадок. Всего в рамках праздника будут работать 56 локаций, включая народные забавы, художественные мастерские и сценические выступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мдц "артек", 100-летие "артека", общество, дети, новости, новости крыма