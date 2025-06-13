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"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое
"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое - РИА Новости Крым, 13.06.2025
"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое
Познавательная программа "Живая история России" объединила детей и взрослых на площадках "Артека". Мероприятия проходят в пятницу в рамках фестиваля "Пусть... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T17:05
2025-06-13T19:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Познавательная программа "Живая история России" объединила детей и взрослых на площадках "Артека". Мероприятия проходят в пятницу в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце", сообщает пресс-служба Международного детского центра."Живая история России" – уникальная познавательно-игровая программа, объединившая детей и взрослых в увлекательном путешествии по истории и культуре страны. В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках в трех локациях – на Русской поляне в парке комплекса лагерей "Горный", в парке военно-исторической реконструкции и парке "Моя малая родина".Формат "Город народных игр и забав" позволил артековцам окунуться в атмосферу национальных традиций благодаря выставкам национальных костюмов, народных ремесел и культурно-исторических особенностей различных регионов страны.Праздник дополнила концертная программа детских творческих коллективов "Пою моё Отечество!", в которой звучали песни, воспевающие любовь к Родине и гордость за ее богатую историю.Фестиваль "Пусть всегда будет солнце" – это объединение талантливых детей из разных стран на основе общих ценностей мира, дружбы и творчества. Событие направлено на формирование позитивного образа России в глазах всего мира, развитие у российских и зарубежных детей чувства общей ответственности за наш общий дом – планету Земля. Программа фестиваля проходит с 12 по 16 июня. 13 числа рамках фестиваля в "Артеке" проходят Детский саммит "Артек: диалог во имя мира", Всероссийская акция "Мы – граждане России" с церемонией вручения паспортов участникам юбилейной смены. Вечером в пятницу на центральном стадионе Международного детского центра устроят праздник "Мечтай, "Артек" с вручением ордена "Почета" коллективу и презентуют фильм "Артек". Сквозь столетия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День РоссииВыставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
мдц "артек", видео, детский отдых, детские лагеря в крыму, крым, дети, новости крыма, 100-летие "артека"
"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое

В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"

17:05 13.06.2025 (обновлено: 19:27 13.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Познавательная программа "Живая история России" объединила детей и взрослых на площадках "Артека". Мероприятия проходят в пятницу в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце", сообщает пресс-служба Международного детского центра.
"Этот фестиваль – не просто праздник, а важная образовательная площадка, которая помогает детям и взрослым через игру и творчество понять и прочувствовать историю России. Сегодня мы создали пространство, где каждый может стать частью великой истории своей страны", – подчеркнул важность проекта директор "Артека" Константин Федоренко.
"Живая история России" – уникальная познавательно-игровая программа, объединившая детей и взрослых в увлекательном путешествии по истории и культуре страны. В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках в трех локациях – на Русской поляне в парке комплекса лагерей "Горный", в парке военно-исторической реконструкции и парке "Моя малая родина".
Формат "Город народных игр и забав" позволил артековцам окунуться в атмосферу национальных традиций благодаря выставкам национальных костюмов, народных ремесел и культурно-исторических особенностей различных регионов страны.
Праздник дополнила концертная программа детских творческих коллективов "Пою моё Отечество!", в которой звучали песни, воспевающие любовь к Родине и гордость за ее богатую историю.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
В Артеке прошла познавательная программа Живая история России
1 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
В Артеке прошла познавательная программа Живая история России
2 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
В Артеке прошла познавательная программа Живая история России
3 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
В Артеке прошла познавательная программа Живая история России
4 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
В Артеке прошла познавательная программа Живая история России
5 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
В Артеке прошла познавательная программа Живая история России
6 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
В Артеке прошла познавательная программа Живая история России
7 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
6 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
7 из 7
В Артеке прошла познавательная программа "Живая история России"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Фестиваль "Пусть всегда будет солнце" – это объединение талантливых детей из разных стран на основе общих ценностей мира, дружбы и творчества. Событие направлено на формирование позитивного образа России в глазах всего мира, развитие у российских и зарубежных детей чувства общей ответственности за наш общий дом – планету Земля. Программа фестиваля проходит с 12 по 16 июня. 13 числа рамках фестиваля в "Артеке" проходят Детский саммит "Артек: диалог во имя мира", Всероссийская акция "Мы – граждане России" с церемонией вручения паспортов участникам юбилейной смены. Вечером в пятницу на центральном стадионе Международного детского центра устроят праздник "Мечтай, "Артек" с вручением ордена "Почета" коллективу и презентуют фильм "Артек". Сквозь столетия".
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