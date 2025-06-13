https://crimea.ria.ru/20250613/zhivaya-istoriya-rossii-v-arteke-ustroili-puteshestvie-v-proshloe-1147184548.html

"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое

"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое - РИА Новости Крым, 13.06.2025

"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое

Познавательная программа "Живая история России" объединила детей и взрослых на площадках "Артека". Мероприятия проходят в пятницу в рамках фестиваля "Пусть... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T17:05

2025-06-13T17:05

2025-06-13T19:27

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100-летие "артека"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Познавательная программа "Живая история России" объединила детей и взрослых на площадках "Артека". Мероприятия проходят в пятницу в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце", сообщает пресс-служба Международного детского центра."Живая история России" – уникальная познавательно-игровая программа, объединившая детей и взрослых в увлекательном путешествии по истории и культуре страны. В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках в трех локациях – на Русской поляне в парке комплекса лагерей "Горный", в парке военно-исторической реконструкции и парке "Моя малая родина".Формат "Город народных игр и забав" позволил артековцам окунуться в атмосферу национальных традиций благодаря выставкам национальных костюмов, народных ремесел и культурно-исторических особенностей различных регионов страны.Праздник дополнила концертная программа детских творческих коллективов "Пою моё Отечество!", в которой звучали песни, воспевающие любовь к Родине и гордость за ее богатую историю.Фестиваль "Пусть всегда будет солнце" – это объединение талантливых детей из разных стран на основе общих ценностей мира, дружбы и творчества. Событие направлено на формирование позитивного образа России в глазах всего мира, развитие у российских и зарубежных детей чувства общей ответственности за наш общий дом – планету Земля. Программа фестиваля проходит с 12 по 16 июня. 13 числа рамках фестиваля в "Артеке" проходят Детский саммит "Артек: диалог во имя мира", Всероссийская акция "Мы – граждане России" с церемонией вручения паспортов участникам юбилейной смены. Вечером в пятницу на центральном стадионе Международного детского центра устроят праздник "Мечтай, "Артек" с вручением ордена "Почета" коллективу и презентуют фильм "Артек". Сквозь столетия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День РоссииВыставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе

https://crimea.ria.ru/20250604/v-moskve-proshel-prazdnichnyy-kontsert-v-chest-100-letiya-arteka-1146954277.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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