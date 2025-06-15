Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря
К 100-летию "Артека" дети всех лагерей приготовили праздничный торт по спецрецепту
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В преддверии столетнего юбилея международного центра "Артек" в столовой комплекса "Горный" прошел кулинарный мастер-класс. Об этом сообщили в пресс-центре лагеря.
Событие объединило участников всех детских лагерей. Ребята под руководством профессиональных поваров и кондитеров приготовили праздничный торт по уникальному рецепту, созданному специально к 100-летию легендарного лагеря.
Одним из наставников мастер-класса стал директор "Артека" Константин Федоренко. Вместе с шеф-поваром и кухонной командой он обучал ребят работе с оборудованием, секретам смешивания ингредиентов и важным деталям в оформлении десертов.
"Я и моя команда специально к 100-летию "Артека" создавали рецепт, который будет использоваться на всех юбилейных мероприятиях в детском центре. Более того, мы привезли праздничный торт весом 500 килограммов, который будет представлен завтра, 16 июня, после окончания праздника. Я горжусь тем, что мне выпала честь сделать этот торт. У меня у самой пятеро детей, и я с удовольствием привезу их сюда. Они станут частью истории "Артека", – поделилась шеф-кондитер Эстер Авдалимова.
Каждый отряд украсил свой вариант торта в стиле своего лагеря, вложив в оформление фантазию, креатив и душу.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
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Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
2 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
3 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
4 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
5 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В субботу в детском центре устроили морскую феерию "Артек – акватория дружбы". В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей. С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту.
А в пятницу в "Артеке" прошла познавательная программа "Живая история России", объединившая детей и взрослых на площадках Международного детского центра. Мероприятия прошли в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках.
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