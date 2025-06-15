https://crimea.ria.ru/20250615/artekovtsy-ispekli-yubileynyy-tort-k-100-letiyu-lagerya-1147232964.html

Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря

Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря

В преддверии столетнего юбилея международного центра "Артек" в столовой комплекса "Горный" прошел кулинарный мастер-класс. Об этом сообщили в пресс-центре... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T19:32

2025-06-15T19:32

2025-06-15T19:32

мдц "артек"

100-летие "артека"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В преддверии столетнего юбилея международного центра "Артек" в столовой комплекса "Горный" прошел кулинарный мастер-класс. Об этом сообщили в пресс-центре лагеря.Событие объединило участников всех детских лагерей. Ребята под руководством профессиональных поваров и кондитеров приготовили праздничный торт по уникальному рецепту, созданному специально к 100-летию легендарного лагеря.Одним из наставников мастер-класса стал директор "Артека" Константин Федоренко. Вместе с шеф-поваром и кухонной командой он обучал ребят работе с оборудованием, секретам смешивания ингредиентов и важным деталям в оформлении десертов.Каждый отряд украсил свой вариант торта в стиле своего лагеря, вложив в оформление фантазию, креатив и душу.В субботу в детском центре устроили морскую феерию "Артек – акватория дружбы". В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей. С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту.А в пятницу в "Артеке" прошла познавательная программа "Живая история России", объединившая детей и взрослых на площадках Международного детского центра. Мероприятия прошли в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", новости крыма, крым, детский отдых