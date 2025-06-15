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Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря
Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря
В преддверии столетнего юбилея международного центра "Артек" в столовой комплекса "Горный" прошел кулинарный мастер-класс. Об этом сообщили в пресс-центре... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T19:32
2025-06-15T19:32
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В преддверии столетнего юбилея международного центра "Артек" в столовой комплекса "Горный" прошел кулинарный мастер-класс. Об этом сообщили в пресс-центре лагеря.Событие объединило участников всех детских лагерей. Ребята под руководством профессиональных поваров и кондитеров приготовили праздничный торт по уникальному рецепту, созданному специально к 100-летию легендарного лагеря.Одним из наставников мастер-класса стал директор "Артека" Константин Федоренко. Вместе с шеф-поваром и кухонной командой он обучал ребят работе с оборудованием, секретам смешивания ингредиентов и важным деталям в оформлении десертов.Каждый отряд украсил свой вариант торта в стиле своего лагеря, вложив в оформление фантазию, креатив и душу.В субботу в детском центре устроили морскую феерию "Артек – акватория дружбы". В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей. С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту.А в пятницу в "Артеке" прошла познавательная программа "Живая история России", объединившая детей и взрослых на площадках Международного детского центра. Мероприятия прошли в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
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мдц "артек", 100-летие "артека", новости крыма, крым, детский отдых
Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря

К 100-летию "Артека" дети всех лагерей приготовили праздничный торт по спецрецепту

19:32 15.06.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
Праздничный торт к юбилею Артека
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В преддверии столетнего юбилея международного центра "Артек" в столовой комплекса "Горный" прошел кулинарный мастер-класс. Об этом сообщили в пресс-центре лагеря.
Событие объединило участников всех детских лагерей. Ребята под руководством профессиональных поваров и кондитеров приготовили праздничный торт по уникальному рецепту, созданному специально к 100-летию легендарного лагеря.
Одним из наставников мастер-класса стал директор "Артека" Константин Федоренко. Вместе с шеф-поваром и кухонной командой он обучал ребят работе с оборудованием, секретам смешивания ингредиентов и важным деталям в оформлении десертов.

"Я и моя команда специально к 100-летию "Артека" создавали рецепт, который будет использоваться на всех юбилейных мероприятиях в детском центре. Более того, мы привезли праздничный торт весом 500 килограммов, который будет представлен завтра, 16 июня, после окончания праздника. Я горжусь тем, что мне выпала честь сделать этот торт. У меня у самой пятеро детей, и я с удовольствием привезу их сюда. Они станут частью истории "Артека", – поделилась шеф-кондитер Эстер Авдалимова.

Каждый отряд украсил свой вариант торта в стиле своего лагеря, вложив в оформление фантазию, креатив и душу.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
Праздничный торт к юбилею Артека
1 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
Праздничный торт к юбилею Артека
2 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
Праздничный торт к юбилею Артека
3 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
Праздничный торт к юбилею Артека
4 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Праздничный торт к юбилею "Артека"
Праздничный торт к юбилею Артека
5 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 5
Праздничный торт к юбилею "Артека"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В субботу в детском центре устроили морскую феерию "Артек – акватория дружбы". В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей. С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту.
А в пятницу в "Артеке" прошла познавательная программа "Живая история России", объединившая детей и взрослых на площадках Международного детского центра. Мероприятия прошли в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В формате командной игры артековцы погружались в богатое наследие России, выполняли задания и делали открытия на 56 площадках.
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