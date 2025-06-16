https://crimea.ria.ru/20250616/vechno-yunyy-vlasti-kryma-pozdravili-artek-so-100-letnim-yubileem-1147244139.html
"Вечно юный": власти Крыма поздравили "Артек" со 100-летним юбилеем
"Вечно юный": власти Крыма поздравили "Артек" со 100-летним юбилеем - РИА Новости Крым, 16.06.2025
"Вечно юный": власти Крыма поздравили "Артек" со 100-летним юбилеем
В "Артеке" строится будущее России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T08:43
2025-06-16T08:43
2025-06-16T08:43
100-летие "артека"
мдц "артек"
крым
новости крыма
сергей аксенов
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147243916_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ab96c9206cc514bf06ef2cb5791525c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В "Артеке" строится будущее России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра.Аксенов отметил, что история легендарного детского лагеря начиналась с четырех брезентовых палаток под открытым небом и мечты создать уникальное место "для оздоровления и укрепления тела и воспитания духа советских детей".Он напомнил слова Зиновия Соловьева, одного из организаторов здравоохранения Советской России и основателя знаменитого "Артека", который сказал, что "здесь, у подножия Аю-Дага строится новая жизнь".Так и случилось: в советский период "Артек" получил известность далеко за пределами СССР, став центром мира и дружбы, который посетили многие выдающиеся люди, однако в украинские времена "как и весь Крым, пришел в упадок", отметил Аксенов.Он подчеркнул, что за 11 лет пребывания Крыма в составе России была проделана грандиозная работа по обновлению и модернизации инфраструктуры, постоянно внедряются новые образовательные программы и инновационные технологии."Вечно юный "Артек" продолжает развиваться. Уверен, что впереди – новые достижения... Поздравляю всех с юбилеем, желаю мира и благополучия!" – добавил Аксенов, поблагодарив коллектив Международного детского центра за самоотверженный труд.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России – "с ее взлетами и падениями, противоречиями и озарениями".И сегодня лагерь является не только частью истории великой страны и "вдохновением для многих ее поколений", но и образцом дружбы, созидания и воспитания лучших качеств молодежи всей Земли, подчеркнул он.Он добавил также, что "Артек" сегодня – это крупнейший в мире лагерь, где одновременно могут отдыхать 3300 детей."А уже в следующем году здесь отдохнут 56 тысяч детей из всех регионов России и зарубежных стран. Для нас, крымчан, это — повод для гордости!" – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
https://crimea.ria.ru/20250614/morskoy-flot-arteka-vystroilsya-paradom-v-chest-stoletiya-mdts-1147209360.html
https://crimea.ria.ru/20250616/chtoby-pomnili-geroi-arteka-raznykh-natsionalnostey-i-sudeb-1147200302.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147243916_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1778a5a06712dfe639f40fee71b5e31a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
100-летие "артека", мдц "артек", крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов
"Вечно юный": власти Крыма поздравили "Артек" со 100-летним юбилеем
В "Артеке" строится будущее России – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В "Артеке" строится будущее России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра.
Аксенов отметил, что история легендарного детского лагеря начиналась с четырех брезентовых палаток под открытым небом и мечты создать уникальное место "для оздоровления и укрепления тела и воспитания духа советских детей".
Он напомнил слова Зиновия Соловьева, одного из организаторов здравоохранения Советской России и основателя знаменитого "Артека", который сказал, что "здесь, у подножия Аю-Дага строится новая жизнь".
Так и случилось: в советский период "Артек" получил известность далеко за пределами СССР, став центром мира и дружбы, который посетили многие выдающиеся люди, однако в украинские времена "как и весь Крым, пришел в упадок", отметил Аксенов.
"Его возрождение началось только после воссоединения с Россией... Лагерь снова стал символом счастливого детства. А главными ценностями для артековцев, как и прежде, остаются дружба и взаимопомощь, правда и справедливость, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу. Сегодня мы можем с полным правом сказать, что в "Артеке", который отмечает свой вековой юбилей, строится будущее нашей страны", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что за 11 лет пребывания Крыма в составе России была проделана грандиозная работа по обновлению и модернизации инфраструктуры, постоянно внедряются новые образовательные программы и инновационные технологии.
"Вечно юный "Артек" продолжает развиваться. Уверен, что впереди – новые достижения... Поздравляю всех с юбилеем, желаю мира и благополучия!" – добавил Аксенов, поблагодарив коллектив Международного детского центра за самоотверженный труд.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России – "с ее взлетами и падениями, противоречиями и озарениями".
И сегодня лагерь является не только частью истории великой страны и "вдохновением для многих ее поколений", но и образцом дружбы, созидания и воспитания лучших качеств молодежи всей Земли, подчеркнул он.
"Его вклад в поддержание единства и добрососедства между народами всего мира является неоценимым и бесценным", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он добавил также, что "Артек" сегодня – это крупнейший в мире лагерь, где одновременно могут отдыхать 3300 детей.
"А уже в следующем году здесь отдохнут 56 тысяч детей из всех регионов России и зарубежных стран. Для нас, крымчан, это — повод для гордости!" – добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: