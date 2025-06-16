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"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - Кравцов - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - Кравцов
"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - Кравцов - РИА Новости Крым, 16.06.2025
"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - Кравцов
Международный детский центр "Артек", празднующий свой столетний юбилей, является лучшим местом в мире для развития и отдыха детей и будет оставаться таким... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T12:50
2025-06-16T12:50
мдц "артек"
100-летие "артека"
сергей кравцов
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дети
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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек", празднующий свой столетний юбилей, является лучшим местом в мире для развития и отдыха детей и будет оставаться таким долгие годы. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе праздничных мероприятий в МДЦ, передает корреспондент РИА Новости Крым.Кравцов отметил, что в МДЦ делается все для того, чтобы дети могли раскрыть и реализовать свои таланты. Сейчас "Артек" является не только вторым домом для тысяч воспитанников, но и культурно-образовательным центром, где школьники развивают свои таланты, учатся дружить и строят свой путь к мечте, добавил глава Минпросвещения РФ.В "Артеке" созданы все условия для развития талантов и способностей детей, такую цель поставил президент России Владимир Путин, отметил ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который также присутствует на праздничных мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центраОткрыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра
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мдц "артек", 100-летие "артека", сергей кравцов, крым, новости крыма, дети, минпросвещения рф
"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - Кравцов

"Артек" будет оставаться лучшим детским центром в мире - Кравцов

12:50 16.06.2025
 
© РИА Новости КрымПразднование 100-летия МДЦ "Артек"
Празднование 100-летия МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек", празднующий свой столетний юбилей, является лучшим местом в мире для развития и отдыха детей и будет оставаться таким долгие годы. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе праздничных мероприятий в МДЦ, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Наша страна делает все для того, чтобы вы, воспитанники "Артека", были счастливы и успешны. "Артек" развивается, есть филиалы в Бердянске и Севастополе. Уверен, что через сто лет "Артек" также будет лучшим международным детским центром, городом детства", - сказал он.
Кравцов отметил, что в МДЦ делается все для того, чтобы дети могли раскрыть и реализовать свои таланты. Сейчас "Артек" является не только вторым домом для тысяч воспитанников, но и культурно-образовательным центром, где школьники развивают свои таланты, учатся дружить и строят свой путь к мечте, добавил глава Минпросвещения РФ.
В "Артеке" созданы все условия для развития талантов и способностей детей, такую цель поставил президент России Владимир Путин, отметил ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который также присутствует на праздничных мероприятиях.
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МДЦ "Артек"100-летие "Артека"Сергей КравцовКрымНовости КрымадетиМинпросвещения РФ
 
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