https://crimea.ria.ru/20250616/artek-i-cherez-sto-let-budet-luchshim-detskim-tsentrom-mira---kravtsov-1147249555.html

"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - Кравцов

"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - Кравцов - РИА Новости Крым, 16.06.2025

"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - Кравцов

Международный детский центр "Артек", празднующий свой столетний юбилей, является лучшим местом в мире для развития и отдыха детей и будет оставаться таким... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T12:50

2025-06-16T12:50

2025-06-16T12:50

мдц "артек"

100-летие "артека"

сергей кравцов

крым

новости крыма

дети

минпросвещения рф

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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек", празднующий свой столетний юбилей, является лучшим местом в мире для развития и отдыха детей и будет оставаться таким долгие годы. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе праздничных мероприятий в МДЦ, передает корреспондент РИА Новости Крым.Кравцов отметил, что в МДЦ делается все для того, чтобы дети могли раскрыть и реализовать свои таланты. Сейчас "Артек" является не только вторым домом для тысяч воспитанников, но и культурно-образовательным центром, где школьники развивают свои таланты, учатся дружить и строят свой путь к мечте, добавил глава Минпросвещения РФ.В "Артеке" созданы все условия для развития талантов и способностей детей, такую цель поставил президент России Владимир Путин, отметил ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который также присутствует на праздничных мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центраОткрыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", сергей кравцов, крым, новости крыма, дети, минпросвещения рф