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В селе под Симферополем построят новый детский сад

В селе под Симферополем построят новый детский сад - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В селе под Симферополем построят новый детский сад

В селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T22:40

2025-06-05T22:40

2025-06-05T22:40

симферопольский район

сергей петелин

детский сад

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Петелин.Глава администрации отметил, что проект строительства "очень серьезный и долгий"."Мы добились того, что садик все-таки будет строиться. Но все начнется с демонтажа старого и затем уже - строительство нового. Меня заверили, что на все уйдет минимум год. Вопрос решен положительно. И, я думаю, что уже в ближайшее время вы увидите, что на площадке начнутся строительные работы", - заверил Петелин.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава сакской администрации Юлия Предыбайло рассказала, что в этом году в Саках откроют три детских сада. В Ялте в этом году планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу местШколам и детским садам Крыма не хватает специалистовКогда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест

симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, сергей петелин, детский сад, новости крыма, крым