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В селе под Симферополем построят новый детский сад - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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В селе под Симферополем построят новый детский сад
В селе под Симферополем построят новый детский сад - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В селе под Симферополем построят новый детский сад
В селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T22:40
2025-06-05T22:40
симферопольский район
сергей петелин
детский сад
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Петелин.Глава администрации отметил, что проект строительства "очень серьезный и долгий"."Мы добились того, что садик все-таки будет строиться. Но все начнется с демонтажа старого и затем уже - строительство нового. Меня заверили, что на все уйдет минимум год. Вопрос решен положительно. И, я думаю, что уже в ближайшее время вы увидите, что на площадке начнутся строительные работы", - заверил Петелин.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава сакской администрации Юлия Предыбайло рассказала, что в этом году в Саках откроют три детских сада. В Ялте в этом году планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу местШколам и детским садам Крыма не хватает специалистовКогда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест
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симферопольский район, сергей петелин, детский сад, новости крыма, крым
В селе под Симферополем построят новый детский сад

В селе Трудовое под Симферополем за год демонтируют старый детский сад и возведут новый

22:40 05.06.2025
 
© РИА Новости КрымНовый детский сад
Новый детский сад - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Петелин.
"На самом деле очень острый вопрос. Но могу вам с полной уверенностью сказать, что уже заключен контракт, приступают к роботам", - сказал Петелин в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте", отвечая на соответствующий вопрос местной жительницы.
Глава администрации отметил, что проект строительства "очень серьезный и долгий".
"Мы добились того, что садик все-таки будет строиться. Но все начнется с демонтажа старого и затем уже - строительство нового. Меня заверили, что на все уйдет минимум год. Вопрос решен положительно. И, я думаю, что уже в ближайшее время вы увидите, что на площадке начнутся строительные работы", - заверил Петелин.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава сакской администрации Юлия Предыбайло рассказала, что в этом году в Саках откроют три детских сада. В Ялте в этом году планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
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