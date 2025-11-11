Рейтинг@Mail.ru
В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/v-krymu-postroyat-esche-shest-novykh-shkol-za-pyat-let--aksenov-1150808246.html
В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
В Крыму построят шесть новых современных школ до 2030 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T14:48
2025-11-11T14:25
сергей аксенов
новости крыма
крым
школа
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143950678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10142f11e8a62427acf3c6695ac07a5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму построят шесть новых современных школ до 2030 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава региона отметил, что все новые школы в Крыму соответствуют общероссийским стандартам, и напомнил, что сейчас в рамках Федеральной Целевой программы в стадии ввода в эксплуатацию находятся три новых общеобразовательных учреждения – в Феодосии, Симферопольском районе и Евпатории.По Федеральной целевой программе в Крыму сейчас также возводятся четыре детских сада на 620 мест, сообщал ранее во вторник Аксенов в ходе встречи с президентом РФ. По словам главы региона, всего в республике в этом году по ФЦП возводятся объекты на сумму свыше 68 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровняПутин открыл новый детский сад в СимферополеВ России застройщиков обяжут возводить школы и больницы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143950678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27320255e46c11423503e4810d387551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости крыма, крым, школа, владимир путин (политик)
В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов

В Крыму построят шесть новых школ до 2030 года – Аксенов

14:48 11.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовая школа
Новая школа - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму построят шесть новых современных школ до 2030 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас около 21 тысячи ребят во вторую смену учатся. Есть понимание, как построить до 2030 года шесть новых школ", – сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что все новые школы в Крыму соответствуют общероссийским стандартам, и напомнил, что сейчас в рамках Федеральной Целевой программы в стадии ввода в эксплуатацию находятся три новых общеобразовательных учреждения – в Феодосии, Симферопольском районе и Евпатории.

"Я сам, когда приезжал на открытие школы на 480 мест в Исмаил-Бей, в Евпатории, у людей только восхищение, у ребят хорошее настроение. Суперсовременная школа", – признался он.

По Федеральной целевой программе в Крыму сейчас также возводятся четыре детских сада на 620 мест, сообщал ранее во вторник Аксенов в ходе встречи с президентом РФ. По словам главы региона, всего в республике в этом году по ФЦП возводятся объекты на сумму свыше 68 миллиардов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня
Путин открыл новый детский сад в Симферополе
В России застройщиков обяжут возводить школы и больницы
 
Сергей АксеновНовости КрымаКрымШколаВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
14:23На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
14:1668 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
14:12Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
14:03Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
13:48Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
13:44Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
13:38Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
13:23Над Черным морем снова отработала ПВО
13:15Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Лента новостейМолния