https://crimea.ria.ru/20251111/v-krymu-postroyat-esche-shest-novykh-shkol-za-pyat-let--aksenov-1150808246.html

В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов

В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.11.2025

В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов

В Крыму построят шесть новых современных школ до 2030 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T14:48

2025-11-11T14:48

2025-11-11T14:25

сергей аксенов

новости крыма

крым

школа

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143950678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10142f11e8a62427acf3c6695ac07a5f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму построят шесть новых современных школ до 2030 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава региона отметил, что все новые школы в Крыму соответствуют общероссийским стандартам, и напомнил, что сейчас в рамках Федеральной Целевой программы в стадии ввода в эксплуатацию находятся три новых общеобразовательных учреждения – в Феодосии, Симферопольском районе и Евпатории.По Федеральной целевой программе в Крыму сейчас также возводятся четыре детских сада на 620 мест, сообщал ранее во вторник Аксенов в ходе встречи с президентом РФ. По словам главы региона, всего в республике в этом году по ФЦП возводятся объекты на сумму свыше 68 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровняПутин открыл новый детский сад в СимферополеВ России застройщиков обяжут возводить школы и больницы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, школа, владимир путин (политик)