Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамика - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамика
Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамика - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамика
Строительство школ и детсадов, как и прочие крупные проекты, реализуемые при поддержке федерального центра, являются частью масштабного возрождения Крыма,... РИА Новости Крым, 17.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143950678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10142f11e8a62427acf3c6695ac07a5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Строительство школ и детсадов, как и прочие крупные проекты, реализуемые при поддержке федерального центра, являются частью масштабного возрождения Крыма, который из "черного пятна", которым был после распада СССР, превратился в яркий и быстро развивающийся регион России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФРГО), социолог Наталья Киселева.На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике около 21 тысячи ребят вынуждены учиться во вторую смену и до 2030 года в Крыму построят еще шесть новых современных школ. Три школы, построенных в рамках федеральной целевой программы, по словам Аксенова, уже готовятся к вводу в эксплуатацию, также возводятся еще четыре новых детских сада.По словам Киселевой, если говорить о строительстве школ и детских садов в Крыму, их реконструкции, ремонте – о том, что происходит на наших глазах, то видны значительные успехи."Особенно это касается детских садов, потому что в 2014 году у нас очередь была не видна за горизонтом", – заметила Киселева.По словам главы крымского филиала ФРГО, если с детскими садами вопрос практически решен, то новых современных школ в Крыму все еще не хватает, если говорить с точки зрения удобства обучения в них учеников: во вторую смену сегодня учится десятая часть всех школьников республики.При этом она добавила, что, судя по озвученным планам и тому, что мы видим, проблема решается. Гостья эфира высказала уверенность в том, что вопрос с обеспечением Крыма общеобразовательными учреждениями обязательно будет решен согласно поставленным целям, потому что федеральный центр оказывает большую помощь республике. Это часть масштабного проекта по возрождению полуострова, подчеркнула спикер.В частности, Киселева отметила, что если говорить о дорогах – самых разных транспортных артериях, доступности населенных пунктов и в целом об их благоустройстве, то за 11 лет в российском Крыму произошли разительные изменения.Причем разницу между тем, как было в 2014 и как стало сейчас, замечают не только те, кто не был в Крыму много лет, но и те, кто родился на полуострове и живет все время: эта разница очевидна, и она удивляет, подытожила социолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – АксеновНовые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и АксеноваВ детских садах Крыма появятся 620 мест до конца года
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Строительство школ и детсадов, как и прочие крупные проекты, реализуемые при поддержке федерального центра, являются частью масштабного возрождения Крыма, который из "черного пятна", которым был после распада СССР, превратился в яркий и быстро развивающийся регион России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФРГО), социолог Наталья Киселева.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике около 21 тысячи ребят вынуждены учиться во вторую смену и до 2030 года в Крыму построят еще шесть новых современных школ. Три школы, построенных в рамках федеральной целевой программы, по словам Аксенова, уже готовятся к вводу в эксплуатацию, также возводятся еще четыре новых детских сада.
По словам Киселевой, если говорить о строительстве школ и детских садов в Крыму, их реконструкции, ремонте – о том, что происходит на наших глазах, то видны значительные успехи.
"Особенно это касается детских садов, потому что в 2014 году у нас очередь была не видна за горизонтом", – заметила Киселева.
По словам главы крымского филиала ФРГО, если с детскими садами вопрос практически решен, то новых современных школ в Крыму все еще не хватает, если говорить с точки зрения удобства обучения в них учеников: во вторую смену сегодня учится десятая часть всех школьников республики.

"У нас получается, как сказал губернатор (Аксенов – ред.), 21 тысяча еще учится во вторую смену. И если прикинуть по общей численности наших школьников, то это чуть менее 10%. То есть проблему еще надо решать, – сказала Киселева.

При этом она добавила, что, судя по озвученным планам и тому, что мы видим, проблема решается. Гостья эфира высказала уверенность в том, что вопрос с обеспечением Крыма общеобразовательными учреждениями обязательно будет решен согласно поставленным целям, потому что федеральный центр оказывает большую помощь республике. Это часть масштабного проекта по возрождению полуострова, подчеркнула спикер.
В частности, Киселева отметила, что если говорить о дорогах – самых разных транспортных артериях, доступности населенных пунктов и в целом об их благоустройстве, то за 11 лет в российском Крыму произошли разительные изменения.
Причем разницу между тем, как было в 2014 и как стало сейчас, замечают не только те, кто не был в Крыму много лет, но и те, кто родился на полуострове и живет все время: эта разница очевидна, и она удивляет, подытожила социолог.
