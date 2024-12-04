Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В преддверии Международного дня добровольца, который в России отмечают 5 декабря, неравнодушные крымчане получили награды от руководства Мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики, а также памятные сувениры от РИА Новости Крым. Заслуженные награды и благодарности получили и герои нашего проекта "Лицом к лицу", который мы вели весь год.Благодарственные письма и подарки вручили министр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов и председатель Комиссии Общественной палаты РК по вопросам трудовых отношений, волонтерства и поддержке участников СВО и членов их семей Надежда Краденова."Вы в свое личное время, пользуясь своими личными ресурсами, возможностями, средствами, объединяя вокруг таких же, как и вы, делаете доброе дело и оказываете помощь, которая приближает нас всех к победе", – сказал Куршутов, обращаясь к волонтерам."Для русского человека в широком смысле этого слова помощь и милосердие никогда не было чуждо. Несмотря на то, что 5 декабря – это новый праздник для России, напомню, он был учрежден указом президента 27 октября 2017 года. Но в России волонтерство имеет давнюю историю", – сказала председатель Комиссии Общественной палаты РК.Работа волонтеров важна в первую очередь как дань уважения подвигу своих защитников, сказал заместитель руководителя крымского филиала фонда "Защитники Отечества" по социальному сопровождению Михаил Басалыга."Ваша работа важна, и она ценится именно как народная память. То, что вы делаете для победы, для ребят, помогает им не забывать о том, что они здесь важны и нужны. Мы по мере возможности тоже будем делать свою работу, чтобы никто из наших подопечных не был забыт", – сказал он."Лицом к лицу"Волонтеры были также отмечены специальными подарками от РИА Новости Крым. Большинство из них в 2024 году стали героями редакционного проекта "Лицом к лицу", в рамках которого журналисты рассказывали о том, какой вклад эти люди и их семьи вносят в будущую победу.Волонтер Людмила Федчук мобилизовала на помощь фронту сначала свою многодетную семью, потом односельчан, а потом и весь Сакский район. Под ее руководством женщины готовят для фронта "обеды спецнаZначения"."Должны все вставать и помогать, потому что наши ребята там воюют за нас. Поэтому вся моя семья встала, и более двух лет мы помогаем и организовываем вокруг людей. Сейчас мы отправляем более 12 000 порций обедов ежемесячно", – сказала Людмила.Крымчанка Татьяна Савицкая со своими помощницами помогает военным с 2014 года, когда шла война на Донбассе. За ленточкой их стали называть "феями", так и родилось название их волонтерской организации – "Крымские феи"."Первая моя вылазка к гражданским была в 2014 году, в мае, а на линию боевого соприкосновения я попала 15 сентября 2014 года. Это был Донецкий аэропорт, поселок Спартак, там были наши ребята. Что сказать? Я горжусь нашими ребятами", – сказала Татьяна.Руководитель волонтерской организации "Зов сердца" Анастасия Пинчук приехала в пресс-центр прямо с передовой и не успела переодеться. "Меня без формы уже не узнают", – смеется она. Вот уже третий Новый год она будет встречать в дороге."Наверное, Новый год опять будет без платьиц и туфелек. Ну, мандарины повезем, пообещали ребятам. И игрушки тоже нам должны наши друзья передать, ребятам приятности. Они очень ждут письма, как всегда", – сказала Анастасия.Сейчас, отмечают волонтеры, помощь фронту оказывают очень много людей. Это движение стало по-настоящему всенародным, и свою лепту стремится внести каждый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронтуИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаКак ефрейтор "Мечта" стал Героем России, а его жена – волонтером
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В преддверии Международного дня добровольца, который в России отмечают 5 декабря, неравнодушные крымчане получили награды от руководства Мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики, а также памятные сувениры от РИА Новости Крым. Заслуженные награды и благодарности получили и герои нашего проекта "Лицом к лицу", который мы вели весь год.
Благодарственные письма и подарки вручили министр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов и председатель Комиссии Общественной палаты РК по вопросам трудовых отношений, волонтерства и поддержке участников СВО и членов их семей Надежда Краденова.
"Вы в свое личное время, пользуясь своими личными ресурсами, возможностями, средствами, объединяя вокруг таких же, как и вы, делаете доброе дело и оказываете помощь, которая приближает нас всех к победе", – сказал Куршутов, обращаясь к волонтерам.
"Для русского человека в широком смысле этого слова помощь и милосердие никогда не было чуждо. Несмотря на то, что 5 декабря – это новый праздник для России, напомню, он был учрежден указом президента 27 октября 2017 года. Но в России волонтерство имеет давнюю историю", – сказала председатель Комиссии Общественной палаты РК.
Работа волонтеров важна в первую очередь как дань уважения подвигу своих защитников, сказал заместитель руководителя крымского филиала фонда "Защитники Отечества" по социальному сопровождению Михаил Басалыга.
"Ваша работа важна, и она ценится именно как народная память. То, что вы делаете для победы, для ребят, помогает им не забывать о том, что они здесь важны и нужны. Мы по мере возможности тоже будем делать свою работу, чтобы никто из наших подопечных не был забыт", – сказал он.
Волонтеры были также отмечены специальными подарками от РИА Новости Крым. Большинство из них в 2024 году стали героями редакционного проекта "Лицом к лицу", в рамках которого журналисты рассказывали о том, какой вклад эти люди и их семьи вносят в будущую победу.
Волонтер Людмила Федчук мобилизовала на помощь фронту сначала свою многодетную семью, потом односельчан, а потом и весь Сакский район. Под ее руководством женщины готовят для фронта "обеды спецнаZначения".
"Должны все вставать и помогать, потому что наши ребята там воюют за нас. Поэтому вся моя семья встала, и более двух лет мы помогаем и организовываем вокруг людей. Сейчас мы отправляем более 12 000 порций обедов ежемесячно", – сказала Людмила.
Крымчанка Татьяна Савицкая со своими помощницами помогает военным с 2014 года, когда шла война на Донбассе. За ленточкой их стали называть "феями", так и родилось название их волонтерской организации – "Крымские феи".
"Первая моя вылазка к гражданским была в 2014 году, в мае, а на линию боевого соприкосновения я попала 15 сентября 2014 года. Это был Донецкий аэропорт, поселок Спартак, там были наши ребята. Что сказать? Я горжусь нашими ребятами", – сказала Татьяна.
Руководитель волонтерской организации "Зов сердца" Анастасия Пинчук приехала в пресс-центр прямо с передовой и не успела переодеться. "Меня без формы уже не узнают", – смеется она. Вот уже третий Новый год она будет встречать в дороге.
"Наверное, Новый год опять будет без платьиц и туфелек. Ну, мандарины повезем, пообещали ребятам. И игрушки тоже нам должны наши друзья передать, ребятам приятности. Они очень ждут письма, как всегда", – сказала Анастасия.
Сейчас, отмечают волонтеры, помощь фронту оказывают очень много людей. Это движение стало по-настоящему всенародным, и свою лепту стремится внести каждый.
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