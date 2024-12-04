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В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы
В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы
Рекордно низкий уровень безработицы в 2,3 процента зафиксирован в России. Этот показатель значительно ниже, чем в странах Европы, заявил в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T16:28
2024-12-04T16:28
2024-12-04T16:29
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владимир путин (политик)
безработица
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трудоустройство
общество
новости
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Рекордно низкий уровень безработицы в 2,3 процента зафиксирован в России. Этот показатель значительно ниже, чем в странах Европы, заявил в ходе выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!" президент страны Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что в Италии уровень безработицы равен 7,6%, во Франции – 7,3%, в Канаде – 5,4%, а в Швеции – 7,6%.По словам Путина, в стране также увеличилось количество работающей молодежи.Уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд сохранялся на историческом минимуме в 2,4%.В Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Данил Стадник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактниковКаких педагогов не хватает в КрымуОглядеться в мирной жизни: в Крыму прошла ярмарка вакансий для бойцов СВО
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россия, владимир путин (политик), безработица, экономика, трудоустройство, общество, новости, европа
В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы
В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы в 2,3 процента – Путин
16:28 04.12.2024 (обновлено: 16:29 04.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Рекордно низкий уровень безработицы в 2,3 процента зафиксирован в России. Этот показатель значительно ниже, чем в странах Европы, заявил в ходе выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!" президент страны Владимир Путин.
"В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным. Для примера, во многих государствах Европы он составляет 7% и выше", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что в Италии уровень безработицы равен 7,6%, во Франции – 7,3%, в Канаде – 5,4%, а в Швеции – 7,6%.
По словам Путина, в стране также увеличилось количество работающей молодежи.
"Мы знаем, что молодежная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать уже, существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя в определенное время и даже совсем недавно он зашкаливал за 20-25% в некоторых регионах страны", - уточнил он.
Уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд сохранялся на историческом минимуме в 2,4%.
В Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил
заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Данил Стадник.
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