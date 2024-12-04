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Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружия
Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружия - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружия
Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T06:31
2024-12-04T06:31
2024-12-04T06:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.6 декабря в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть проекты концепции безопасности СГ и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.Стороны договора видят использование новых технологий в сфере вооружения, использование вооружений, основанных на новых принципах, пояснил замминистра"Это не могло не повлиять на корректировку", – подчеркнул он.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что концепция безопасности Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности ожидаются к подписанию на Высшем госсовете Союзного государства. В конце октября его белорусский коллега Максим Рыженков заявил, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в начале декабря, будут касаться безопасности, в них в том числе будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности двух государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублейВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
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новости, москва, минск, белоруссия, мид белоруссии, союзное государство, ядерное оружие, сотрудничество
Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружия
Подходы к применению ядерного оружия изменены на фоне новых технологий – МИД Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.
6 декабря в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть проекты концепции безопасности СГ и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.
"Решение о размещении на территории Беларуси (российского – ред.) тактического ядерного оружия – факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке", – сказал Назарук.
Стороны договора видят использование новых технологий в сфере вооружения, использование вооружений, основанных на новых принципах, пояснил замминистра
"Это не могло не повлиять на корректировку", – подчеркнул он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что концепция безопасности Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности ожидаются к подписанию на Высшем госсовете Союзного государства. В конце октября его белорусский коллега Максим Рыженков заявил, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в начале декабря, будут касаться безопасности, в них в том числе будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности двух государств.
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