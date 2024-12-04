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Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружия

Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружия - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружия

Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T06:31

2024-12-04T06:31

2024-12-04T06:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.6 декабря в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть проекты концепции безопасности СГ и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.Стороны договора видят использование новых технологий в сфере вооружения, использование вооружений, основанных на новых принципах, пояснил замминистра"Это не могло не повлиять на корректировку", – подчеркнул он.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что концепция безопасности Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности ожидаются к подписанию на Высшем госсовете Союзного государства. В конце октября его белорусский коллега Максим Рыженков заявил, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в начале декабря, будут касаться безопасности, в них в том числе будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности двух государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублейВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве

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белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, москва, минск, белоруссия, мид белоруссии, союзное государство, ядерное оружие, сотрудничество