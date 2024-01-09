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Севастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Севастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
Севастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Севастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве и расширении связей в сфере общественно-политической жизни, культуры, образования подписали спикер Законодательного собрания... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T12:25
2024-01-09T12:25
севастополь
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общество
экономика
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владимир немцев
международная выставка-форум "россия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Соглашение о сотрудничестве и расширении связей в сфере общественно-политической жизни, культуры, образования подписали спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского парламента.Уточняется, что церемония состоялась на площадке международной выставки-форума "Россия" в день Севастополя.Спикер Заксобрания отметил, что в новейшей истории города подписано 27 соглашений о взаимодействии с законодательными органами российских регионов. Но этот документ стал первым, который "закрепил дружеские отношения с представительным органом власти союзной Республики Беларусь".В свою очередь председатель городского Совета депутатов Минска Андрей Бугров подчеркнул, что соглашение не только закрепляет юридическую составляющую отношений законодательной власти городов, но и "братские и дружественные связи, которые будут поддерживать жители Минска и Севастополя"."Севастополь и Минск – города-герои. У нас общая история, общие цели и, самое главное на сегодняшний день, – общие задачи", - сказал Бугров.Кроме того, подписанное соглашение даст дополнительный импульс к развитию межпарламентского сотрудничества, обмену опытом в рамках нормотворчества, законодательных инициатив, а также развитию экономических, культурных, образовательных и туристических связей.В понедельник, 8 января, на Международной выставке-форуме "Россия" состоялся день Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев рассказал гостям о достижениях региона за последние 10 лет.В ноябре на площадке Международной выставки-форума "Россия" прошли дни Республики Крым. Регион официально представил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный. Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ.4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия", на которой представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия"Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
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севастополь, минск, крым, беларусь, общество, экономика, туризм, владимир немцев, международная выставка-форум "россия", новости крыма
Севастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве

Севастополь и Минск будут расширять сотрудничество в сфере экономики, культуры и туризма

12:25 09.01.2024
 
© Фото: МингорисполкомСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
Севастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото: Мингорисполком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Соглашение о сотрудничестве и расширении связей в сфере общественно-политической жизни, культуры, образования подписали спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского парламента.
Уточняется, что церемония состоялась на площадке международной выставки-форума "Россия" в день Севастополя.
Спикер Заксобрания отметил, что в новейшей истории города подписано 27 соглашений о взаимодействии с законодательными органами российских регионов. Но этот документ стал первым, который "закрепил дружеские отношения с представительным органом власти союзной Республики Беларусь".
"Это действительно историческое событие. Севастополь и Минск связывают героическое прошлое, славные подвиги народа-победителя. Кроме того, нас роднит и бережное отношение к родной истории, нашим общим славянским ценностям и традициям, - подчеркнул Немцев. - Мы договорились с Минском о взаимодействии по парламентской линии и будем развивать отношения в сферах общественно-политической жизни, культурные и образовательные связи, и, конечно, обмениваться опытом".
В свою очередь председатель городского Совета депутатов Минска Андрей Бугров подчеркнул, что соглашение не только закрепляет юридическую составляющую отношений законодательной власти городов, но и "братские и дружественные связи, которые будут поддерживать жители Минска и Севастополя".
"Севастополь и Минск – города-герои. У нас общая история, общие цели и, самое главное на сегодняшний день, – общие задачи", - сказал Бугров.
Кроме того, подписанное соглашение даст дополнительный импульс к развитию межпарламентского сотрудничества, обмену опытом в рамках нормотворчества, законодательных инициатив, а также развитию экономических, культурных, образовательных и туристических связей.
В понедельник, 8 января, на Международной выставке-форуме "Россия" состоялся день Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев рассказал гостям о достижениях региона за последние 10 лет.
В ноябре на площадке Международной выставки-форума "Россия" прошли дни Республики Крым. Регион официально представил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный. Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ.
4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия", на которой представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.
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СевастопольМинскКрымБеларусьОбществоЭкономикаТуризмВладимир НемцевМеждународная выставка-форум "Россия"Новости Крыма
 
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