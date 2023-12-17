https://crimea.ria.ru/20231217/putin-posetil-stend-sevastopolya-na-vystavke-forume-rossiya-1133617230.html
Путин посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия"
Путин посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Путин посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия"
Президент России Владимир Путин сегодня посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия" в Москве, главе государства рассказали о достижениях региона за... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T20:16
2023-12-17T20:16
2023-12-17T20:16
владимир путин (политик)
международная выставка-форум "россия"
севастополь
михаил развожаев
новости
вднх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сегодня посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия" в Москве, главе государства рассказали о достижениях региона за период нахождения в составе РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В частности, губернатор напомнил, что в 2015 году благодаря федеральной поддержке в Севастополе высадили 150 га виноградников, на сегодняшний день площадь молодых насаждений лозы составляет более 2 тысяч га.Путину также рассказали о "Неделе героев", которая сейчас проходит на площадке региона. По словам Развожаева, на днях 810-я бригада морской пехоты передала на выставку свой флаг с подписями бойцов.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве стартовала 4 ноября. Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего года.
https://crimea.ria.ru/20231217/edinaya-rossiya-podderzhala-vydvizhenie-putina-na-vybory-prezidenta-1133614577.html
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владимир путин (политик), международная выставка-форум "россия", севастополь, михаил развожаев, новости, вднх
Путин посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия"
Путину рассказали о достижениях Севастополя на выставке-форуме "Россия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сегодня посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия" в Москве, главе государства рассказали о достижениях региона за период нахождения в составе РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Мой заместитель Мария Литовко и директор департамента экономического развития Денис Профатилов представили наш стенд и рассказали президенту о достижениях Севастополя за эти годы, какие новые социальные и инфраструктурные объекты у нас появились благодаря его личной поддержке и помощи правительства России", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В частности, губернатор напомнил, что в 2015 году благодаря федеральной поддержке в Севастополе высадили 150 га виноградников, на сегодняшний день площадь молодых насаждений лозы составляет более 2 тысяч га.
Путину также рассказали о "Неделе героев", которая сейчас проходит на площадке региона. По словам Развожаева, на днях 810-я бригада морской пехоты передала на выставку свой флаг с подписями бойцов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве стартовала 4 ноября. Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего года.