Рейтинг@Mail.ru
Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240901/bezopasnyy-marshrut-kak-v-krymu-podgotovili-dorogi-k-uchebnomu-godu-1140006689.html
Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
В Крыму сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги в преддверии нового учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T15:11
2024-09-01T15:11
учебный год
анатолий борисенко
госавтоинспекция крыма
пешеход
пдд (правила дорожного движения)
дети
школа
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/97/1114769714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_859b4f30efdd62eca72d569e3216bda1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги в преддверии нового учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.По его словам, комплексное обследование дорожной сети началось в июле, в частности, возле учебных заведений.Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели готовность пешеходных переходов, состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров. Также, по словам Борисенко, для школьников разработан специальный безопасный маршрут."Наши сотрудники прорабатывают эти маршруты, школа согласовывает с нами эти маршруты, мы смотрим, соответствуют ли они, минимизируем нахождение ребенка вблизи проезжей части – делаем меньше пешеходных переходов, поэтому он и называется “Безопасный маршрут", – подчеркнул начальник управления.Кроме того, в Крыму проводится операция "Нетрезвый водитель". Подобные профилактические мероприятия сотрудники ГАИ проводят регулярно в преддверие праздников, подчеркнул Борисенко. А также привел статистику за семь месяцев."У нас задокументировано и оформлено в состоянии опьянения – я включаю и наркотическое, и алкогольное – 4633 водителя. Из них 631 – повторно. Они подпадают под уголовную ответственность", – сообщил Борисенко.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДвое детей пострадали в ДТП у Крымского мостаДвое подростков пострадали в ДТП под Симферополем
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/97/1114769714_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_8ddef5b5d6affa4cb3fed407571d97e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
учебный год, анатолий борисенко, госавтоинспекция крыма, пешеход, пдд (правила дорожного движения), дети, школа, безопасность
Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году

В Крыму обследовали дороги возле школ и осмотрели пешеходные переходы – ГАИ

15:11 01.09.2024
 
© Фото со страницы МВД по Крыму в Фейсбуке Сотрудник полиции переводит детей через пешеходный переход в Симферополе
Сотрудник полиции переводит детей через пешеходный переход в Симферополе
© Фото со страницы МВД по Крыму в Фейсбуке
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги в преддверии нового учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
По его словам, комплексное обследование дорожной сети началось в июле, в частности, возле учебных заведений.

"По состоянию на сегодняшний день на 100% готовы все пешеходные переходы близ учебных заведений, мы проработали вопрос тех муниципальных образований, где организован подвоз детей в школу, просмотрели готовность автобусов, водительский состав. Могу сказать, что все готово к началу учебного года", – отметил Борисенко.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели готовность пешеходных переходов, состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров. Также, по словам Борисенко, для школьников разработан специальный безопасный маршрут.
"Наши сотрудники прорабатывают эти маршруты, школа согласовывает с нами эти маршруты, мы смотрим, соответствуют ли они, минимизируем нахождение ребенка вблизи проезжей части – делаем меньше пешеходных переходов, поэтому он и называется “Безопасный маршрут", – подчеркнул начальник управления.
Кроме того, в Крыму проводится операция "Нетрезвый водитель". Подобные профилактические мероприятия сотрудники ГАИ проводят регулярно в преддверие праздников, подчеркнул Борисенко. А также привел статистику за семь месяцев.
"У нас задокументировано и оформлено в состоянии опьянения – я включаю и наркотическое, и алкогольное – 4633 водителя. Из них 631 – повторно. Они подпадают под уголовную ответственность", – сообщил Борисенко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии
Двое детей пострадали в ДТП у Крымского моста
Двое подростков пострадали в ДТП под Симферополем
 
Учебный годАнатолий БорисенкоГосавтоинспекция КрымаПешеходПДД (Правила дорожного движения)детиШколаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:469 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область – двое из них дети
15:40Град и шквалы накроют Крым
15:11Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
14:481 сентября – день знаний: инфографика
14:32В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы
14:07Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
13:44Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов
13:21Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
13:03Почти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
12:43В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
12:32Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
12:16Атака украинских дронов на Москву – что известно
12:07Крымский мост: очередь выросла в два раза
11:47Вертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших
11:23В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"
11:02На Московском НПЗ локализовали возгорание
10:47Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна
10:33На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку
10:10Крымский мост сейчас: снова растет очередь
09:28Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
Лента новостейМолния