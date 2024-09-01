https://crimea.ria.ru/20240901/bezopasnyy-marshrut-kak-v-krymu-podgotovili-dorogi-k-uchebnomu-godu-1140006689.html
Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
В Крыму сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги в преддверии нового учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T15:11
2024-09-01T15:11
2024-09-01T15:11
учебный год
анатолий борисенко
госавтоинспекция крыма
пешеход
пдд (правила дорожного движения)
дети
школа
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/97/1114769714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_859b4f30efdd62eca72d569e3216bda1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги в преддверии нового учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.По его словам, комплексное обследование дорожной сети началось в июле, в частности, возле учебных заведений.Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели готовность пешеходных переходов, состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров. Также, по словам Борисенко, для школьников разработан специальный безопасный маршрут."Наши сотрудники прорабатывают эти маршруты, школа согласовывает с нами эти маршруты, мы смотрим, соответствуют ли они, минимизируем нахождение ребенка вблизи проезжей части – делаем меньше пешеходных переходов, поэтому он и называется “Безопасный маршрут", – подчеркнул начальник управления.Кроме того, в Крыму проводится операция "Нетрезвый водитель". Подобные профилактические мероприятия сотрудники ГАИ проводят регулярно в преддверие праздников, подчеркнул Борисенко. А также привел статистику за семь месяцев."У нас задокументировано и оформлено в состоянии опьянения – я включаю и наркотическое, и алкогольное – 4633 водителя. Из них 631 – повторно. Они подпадают под уголовную ответственность", – сообщил Борисенко.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДвое детей пострадали в ДТП у Крымского мостаДвое подростков пострадали в ДТП под Симферополем
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/97/1114769714_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_8ddef5b5d6affa4cb3fed407571d97e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
учебный год, анатолий борисенко, госавтоинспекция крыма, пешеход, пдд (правила дорожного движения), дети, школа, безопасность
Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
В Крыму обследовали дороги возле школ и осмотрели пешеходные переходы – ГАИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги в преддверии нового учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
По его словам, комплексное обследование дорожной сети началось в июле, в частности, возле учебных заведений.
"По состоянию на сегодняшний день на 100% готовы все пешеходные переходы близ учебных заведений, мы проработали вопрос тех муниципальных образований, где организован подвоз детей в школу, просмотрели готовность автобусов, водительский состав. Могу сказать, что все готово к началу учебного года", – отметил Борисенко.
Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели готовность пешеходных переходов, состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров. Также, по словам Борисенко, для школьников разработан специальный безопасный маршрут.
"Наши сотрудники прорабатывают эти маршруты, школа согласовывает с нами эти маршруты, мы смотрим, соответствуют ли они, минимизируем нахождение ребенка вблизи проезжей части – делаем меньше пешеходных переходов, поэтому он и называется “Безопасный маршрут", – подчеркнул начальник управления.
Кроме того, в Крыму проводится операция "Нетрезвый водитель". Подобные профилактические мероприятия сотрудники ГАИ проводят регулярно в преддверие праздников, подчеркнул Борисенко. А также привел статистику за семь месяцев.
"У нас задокументировано и оформлено в состоянии опьянения – я включаю и наркотическое, и алкогольное – 4633 водителя. Из них 631 – повторно. Они подпадают под уголовную ответственность", – сообщил Борисенко.
Читайте также на РИА Новости Крым: