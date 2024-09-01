https://crimea.ria.ru/20240901/bezopasnyy-marshrut-kak-v-krymu-podgotovili-dorogi-k-uchebnomu-godu-1140006689.html

Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году

Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году

В Крыму сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги в преддверии нового учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T15:11

2024-09-01T15:11

2024-09-01T15:11

учебный год

анатолий борисенко

госавтоинспекция крыма

пешеход

пдд (правила дорожного движения)

дети

школа

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги в преддверии нового учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.По его словам, комплексное обследование дорожной сети началось в июле, в частности, возле учебных заведений.Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели готовность пешеходных переходов, состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров. Также, по словам Борисенко, для школьников разработан специальный безопасный маршрут."Наши сотрудники прорабатывают эти маршруты, школа согласовывает с нами эти маршруты, мы смотрим, соответствуют ли они, минимизируем нахождение ребенка вблизи проезжей части – делаем меньше пешеходных переходов, поэтому он и называется “Безопасный маршрут", – подчеркнул начальник управления.Кроме того, в Крыму проводится операция "Нетрезвый водитель". Подобные профилактические мероприятия сотрудники ГАИ проводят регулярно в преддверие праздников, подчеркнул Борисенко. А также привел статистику за семь месяцев."У нас задокументировано и оформлено в состоянии опьянения – я включаю и наркотическое, и алкогольное – 4633 водителя. Из них 631 – повторно. Они подпадают под уголовную ответственность", – сообщил Борисенко.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДвое детей пострадали в ДТП у Крымского мостаДвое подростков пострадали в ДТП под Симферополем

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учебный год, анатолий борисенко, госавтоинспекция крыма, пешеход, пдд (правила дорожного движения), дети, школа, безопасность