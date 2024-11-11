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Два человека погибли и 23 ранены в ДТП в Крыму
Два человека погибли и 23 ранены в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Два человека погибли и 23 ранены в ДТП в Крыму
В течение минувшей недели на крымских дорогах зарегистрировано 17 ДТП, в которых 23 человека получили различные травмы и две – погибли. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T11:08
2024-11-11T11:08
2024-11-11T11:08
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В течение минувшей недели на крымских дорогах зарегистрировано 17 ДТП, в которых 23 человека получили различные травмы и две – погибли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.С участием пешеходов произошло четыре ДТП, в них пострадали четверо.Также правоохранители пресекли 169 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, в том числе 20 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Также в ГАИ напомнили, что несовершеннолетние не имеют права садиться за руль транспортного средства без удостоверения водителя, речь не только об автомобилях, но и мотоциклах, питбайках и скутерах.Еще неделей ранее в 27 ДТП, произошедших на дорогах Крыма, погибли восемь человек.Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному годуВ Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали детиЧетвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в Крыму
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дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым, происшествия
Два человека погибли и 23 ранены в ДТП в Крыму
На дорогах Крыма за неделю погибли два человека и 23 ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В течение минувшей недели на крымских дорогах зарегистрировано 17 ДТП, в которых 23 человека получили различные травмы и две – погибли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
"В период с 4 по 10 ноября 2024 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 ДТП, в которых два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, среди них трое детей", - говорится в сообщении.
С участием пешеходов произошло четыре ДТП, в них пострадали четверо.
Также правоохранители пресекли 169 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, в том числе 20 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Также в ГАИ напомнили, что несовершеннолетние не имеют права садиться за руль транспортного средства без удостоверения водителя, речь не только об автомобилях, но и мотоциклах, питбайках и скутерах.
Еще неделей ранее в 27 ДТП, произошедших на дорогах Крыма, погибли
восемь человек.
Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение
нижней палаты депутаты Госдумы.
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