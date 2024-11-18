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Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР

Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T13:22

2024-11-18T13:22

2024-11-18T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские силы нанесли удары по живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе Вознесенка в ДНР перешла под контроль России Армия России освободила Степановку в ДНР

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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