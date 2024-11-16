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Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T12:12
2024-11-16T12:26
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" освободили Ленинское. Также на этом направлении поражены механизированные, егерские и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка. Отражены четыре контратаки штурмовых подразделений.Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".Бойцы "Востока" в результате успешных активных действий – Макаровку.Также были разбиты подразделения врага в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. ВСУ лишились до 140 военнослужащих, двух танков и боевых бронемашины, шести автомобилей, двух 152-мм самоходных артиллерийских установок "Акация".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 16 тысяч боевиков ВСУ уничтожены за неделю боевАрмия России освободила Степановку в ДНРПутин лично курирует вопросы по украинскому направлению – Песков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф
Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе

Армия России освободила населенные пункты Ленинское и Макаровка в Донбассе

12:12 16.11.2024 (обновлено: 12:26 16.11.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр"
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" освободили Ленинское.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.
Также на этом направлении поражены механизированные, егерские и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка. Отражены четыре контратаки штурмовых подразделений.
Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".
Бойцы "Востока" в результате успешных активных действий – Макаровку.
Также были разбиты подразделения врага в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ.
ВСУ лишились до 140 военнослужащих, двух танков и боевых бронемашины, шести автомобилей, двух 152-мм самоходных артиллерийских установок "Акация".
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