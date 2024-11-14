https://crimea.ria.ru/20241114/putin-lichno-kuriruet-voprosy-po-ukrainskomu-napravleniyu--peskov-1141854162.html

Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению – Песков

Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению – Песков - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению – Песков

Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы по украинскому конфликту, в Кремле не планируют вводить отдельную должность для этого, заявил... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T14:38

2024-11-14T14:38

2024-11-14T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы по украинскому конфликту, в Кремле не планируют вводить отдельную должность для этого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, пишет РИА Новости."Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос о том, есть ли в планах у Кремля ввести должность специального посланника для переговоров по украинскому конфликту.Ранее телеканал Fox News сообщил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп собирается назначить спецпосланника для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Как ожидается, спецпосланник будет назначен скоро, и его работа не будет оплачиваться, отметил телеканал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеСторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасностиПутин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, дмитрий песков, украина, новости, политика