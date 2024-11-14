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Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению – Песков - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению – Песков
Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению – Песков - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению – Песков
Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы по украинскому конфликту, в Кремле не планируют вводить отдельную должность для этого, заявил... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T14:38
2024-11-14T14:38
владимир путин (политик)
новости сво
дмитрий песков
украина
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы по украинскому конфликту, в Кремле не планируют вводить отдельную должность для этого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, пишет РИА Новости."Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос о том, есть ли в планах у Кремля ввести должность специального посланника для переговоров по украинскому конфликту.Ранее телеканал Fox News сообщил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп собирается назначить спецпосланника для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Как ожидается, спецпосланник будет назначен скоро, и его работа не будет оплачиваться, отметил телеканал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеСторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасностиПутин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано
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владимир путин (политик), новости сво, дмитрий песков, украина, новости, политика
Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению – Песков

Песков: вопросы по украинскому направлению курирует лично Путин

14:38 14.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы по украинскому конфликту, в Кремле не планируют вводить отдельную должность для этого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, пишет РИА Новости.
"Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос о том, есть ли в планах у Кремля ввести должность специального посланника для переговоров по украинскому конфликту.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп собирается назначить спецпосланника для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Как ожидается, спецпосланник будет назначен скоро, и его работа не будет оплачиваться, отметил телеканал.
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