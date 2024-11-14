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Над Крымом отработала система ПВО
Над Крымом отработала система ПВО - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Над Крымом отработала система ПВО
Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над территорией Крыма в четверг вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T19:06
2024-11-14T19:06
2024-11-14T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над территорией Крыма в четверг вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ.Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 16:50 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Накануне над территорией полуострова сбили и перехватили четыре украинских дрона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотниковТри беспилотника упали в Пензе50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины)
Над Крымом отработала система ПВО
Над Крымом средства ПВО перехватили украинский беспилотник
19:06 14.11.2024 (обновлено: 19:51 14.11.2024)