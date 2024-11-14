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Над Крымом отработала система ПВО

Над Крымом отработала система ПВО - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Над Крымом отработала система ПВО

Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над территорией Крыма в четверг вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T19:06

2024-11-14T19:06

2024-11-14T19:51

крым

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над территорией Крыма в четверг вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ.Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 16:50 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Накануне над территорией полуострова сбили и перехватили четыре украинских дрона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотниковТри беспилотника упали в Пензе50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины)