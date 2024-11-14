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Над Крымом отработала система ПВО - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Над Крымом отработала система ПВО
Над Крымом отработала система ПВО - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Над Крымом отработала система ПВО
Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над территорией Крыма в четверг вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T19:06
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над территорией Крыма в четверг вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ.Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 16:50 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Накануне над территорией полуострова сбили и перехватили четыре украинских дрона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотниковТри беспилотника упали в Пензе50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины)
Над Крымом отработала система ПВО

Над Крымом средства ПВО перехватили украинский беспилотник

19:06 14.11.2024 (обновлено: 19:51 14.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗРК "Бук-М2"
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над территорией Крыма в четверг вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 16:50 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве РФ.
Накануне над территорией полуострова сбили и перехватили четыре украинских дрона.
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