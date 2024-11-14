https://crimea.ria.ru/20241114/pogibli-na-kurskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-1141864737.html

Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями

Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями

Двух героев Фуад Иса оглы Гейдарова и Юрия Георгиевича Калинкина проводили в последний путь в Севастополе, оба погибли при освобождении Курской области от... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T20:37

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севастополь

утраты

память

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михаил развожаев

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курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Двух героев Фуад Иса оглы Гейдарова и Юрия Георгиевича Калинкина проводили в последний путь в Севастополе, оба погибли при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Гвардии рядовой, водитель мотострелкового взвода Фуада Иса оглы Гейдаров переехал в Севастополь в 1996 году, где проходил срочную службу в одной из воинской частей. Окончив морской институт, стал моряком: побывал практически на всех континентах.Гвардии сержант, командир отделения гранатометчиков Юрий Калинкин более 20 лет прослужил в различных воинских частях и военных формированиях. По информации Михаил Развожаева, он был активным участником Русской весны. С 2014 по 2018 год Калинкин воевал в рядах Народной милиции ДНР, а с 2019 года постоянно проживал в Севастополе.Юрий Калинкин также погиб при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперацииВ Севастополе простились с Героем России Павлом КлименкоВ Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным

севастополь

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, память, герои сво, михаил развожаев, новости, курская область