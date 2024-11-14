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Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями
Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями
Двух героев Фуад Иса оглы Гейдарова и Юрия Георгиевича Калинкина проводили в последний путь в Севастополе, оба погибли при освобождении Курской области от... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T20:37
2024-11-14T20:37
севастополь
утраты
память
герои сво
михаил развожаев
новости
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Двух героев Фуад Иса оглы Гейдарова и Юрия Георгиевича Калинкина проводили в последний путь в Севастополе, оба погибли при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Гвардии рядовой, водитель мотострелкового взвода Фуада Иса оглы Гейдаров переехал в Севастополь в 1996 году, где проходил срочную службу в одной из воинской частей. Окончив морской институт, стал моряком: побывал практически на всех континентах.Гвардии сержант, командир отделения гранатометчиков Юрий Калинкин более 20 лет прослужил в различных воинских частях и военных формированиях. По информации Михаил Развожаева, он был активным участником Русской весны. С 2014 по 2018 год Калинкин воевал в рядах Народной милиции ДНР, а с 2019 года постоянно проживал в Севастополе.Юрий Калинкин также погиб при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперацииВ Севастополе простились с Героем России Павлом КлименкоВ Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным
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РИА Новости Крым
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60
севастополь, утраты, память, герои сво, михаил развожаев, новости, курская область
Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями

Погибших на Курском направлении героев проводили в последний путь в Севастополе

20:37 14.11.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Двух героев Фуад Иса оглы Гейдарова и Юрия Георгиевича Калинкина проводили в последний путь в Севастополе, оба погибли при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Гвардии рядовой, водитель мотострелкового взвода Фуада Иса оглы Гейдаров переехал в Севастополь в 1996 году, где проходил срочную службу в одной из воинской частей. Окончив морской институт, стал моряком: побывал практически на всех континентах.
© Telegram Михаил РазвожаевФуад Иса оглы Гейдаров
Фуад Иса оглы Гейдаров
© Telegram Михаил Развожаев
Фуад Иса оглы Гейдаров

"Фуада Иса оглы Гейдаров заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Пользовался заслуженным авторитетом у командования и уважением у боевых товарищей. Геройски погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гвардии сержант, командир отделения гранатометчиков Юрий Калинкин более 20 лет прослужил в различных воинских частях и военных формированиях. По информации Михаил Развожаева, он был активным участником Русской весны. С 2014 по 2018 год Калинкин воевал в рядах Народной милиции ДНР, а с 2019 года постоянно проживал в Севастополе.
© Telegram Михаил РазвожаевЮрий Калинкин
Юрий Калинкин
© Telegram Михаил Развожаев
Юрий Калинкин

"После начала СВО и объявления частичной мобилизации добровольно прибыл на призывной пункт и был отправлен в зону проведения СВО. Был профессионалом высокого класса, воевал грамотно, успешно выполнял все задачи, поставленные командованием, в случае необходимости мог взять на себя командование подразделением", – отметил губернатор города-героя.

Юрий Калинкин также погиб при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.
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