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Три беспилотника упали в Пензе - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Три беспилотника упали в Пензе
Три беспилотника упали в Пензе - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Три беспилотника упали в Пензе
В Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T06:34
2024-11-13T06:36
пенза
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.По его данным, дроны упали в лесном массиве поселка Монтажный.Сейчас на месте работают специалисты всех служб экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил Мельниченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объектаВо дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой
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РИА Новости Крым
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пенза, пензенская область, олег мельниченко, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность
Три беспилотника упали в Пензе

В Пензе обнаружили место падения трех беспилотников

06:34 13.11.2024 (обновлено: 06:36 13.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
По его данным, дроны упали в лесном массиве поселка Монтажный.
"Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте работают специалисты всех служб экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил Мельниченко.
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ПензаПензенская областьОлег МельниченкоПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасность
 
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