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Три беспилотника упали в Пензе

Три беспилотника упали в Пензе - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Три беспилотника упали в Пензе

В Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T06:34

2024-11-13T06:34

2024-11-13T06:36

пенза

пензенская область

олег мельниченко

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.По его данным, дроны упали в лесном массиве поселка Монтажный.Сейчас на месте работают специалисты всех служб экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил Мельниченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объектаВо дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой

пенза

пензенская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, пензенская область, олег мельниченко, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность