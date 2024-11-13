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Три беспилотника упали в Пензе
Три беспилотника упали в Пензе - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Три беспилотника упали в Пензе
В Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T06:34
2024-11-13T06:34
2024-11-13T06:36
пенза
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.По его данным, дроны упали в лесном массиве поселка Монтажный.Сейчас на месте работают специалисты всех служб экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил Мельниченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объектаВо дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой
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РИА Новости Крым
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пенза, пензенская область, олег мельниченко, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность
Три беспилотника упали в Пензе
В Пензе обнаружили место падения трех беспилотников
06:34 13.11.2024 (обновлено: 06:36 13.11.2024)