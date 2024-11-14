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300 остановок заменят в Крыму в следующем году - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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300 остановок заменят в Крыму в следующем году
300 остановок заменят в Крыму в следующем году - РИА Новости Крым, 14.11.2024
300 остановок заменят в Крыму в следующем году
Порядка 300 остановочных павильонов заменят в Крыму в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов на расширенном заседании коллегии министерства... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T21:32
2024-11-14T21:32
крым
сергей аксенов
новости крыма
транспорт
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 300 остановочных павильонов заменят в Крыму в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов на расширенном заседании коллегии министерства транспорта РК в четверг.Глава отметил, что в части работы по замене остановочных павильонов, а также уборки и содержания трасс республиканского значения есть проблемные моменты.Он подчеркнул, что конечные остановки должны быть пригодны для того, чтобы вмещать большое количество людей.Всего Крыму будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог в ближайшие пять лет, сообщил ранее глава республики. По его словам, до 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида" и двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.Также в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год запланирован ремонт 53 объектов, в том числе 28 автомобильных дорог и 25 мостов. На это предусмотрено более 6 миллиардов рублей, добавил Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогуКогда отремонтируют мост через Северо-Крымский каналХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы
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крым, сергей аксенов, новости крыма, транспорт, общественный транспорт
300 остановок заменят в Крыму в следующем году

В Крыму заменят 300 остановок общественного транспорта в следующем году

21:32 14.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОстановка
Остановка - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 300 остановочных павильонов заменят в Крыму в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов на расширенном заседании коллегии министерства транспорта РК в четверг.
Глава отметил, что в части работы по замене остановочных павильонов, а также уборки и содержания трасс республиканского значения есть проблемные моменты.

"До 300 остановочных павильонов на 2025 год заменят. Прежде всего, это остановочные павильоны, которые массово обслуживают детей и людей пожилого возраста – там заменят в первую очередь", – сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что конечные остановки должны быть пригодны для того, чтобы вмещать большое количество людей.
Всего Крыму будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог в ближайшие пять лет, сообщил ранее глава республики. По его словам, до 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида" и двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.
Также в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год запланирован ремонт 53 объектов, в том числе 28 автомобильных дорог и 25 мостов. На это предусмотрено более 6 миллиардов рублей, добавил Аксенов.
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КрымСергей АксеновНовости КрымаТранспортОбщественный транспорт
 
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