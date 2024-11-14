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В Симферополе закрывают "горбатый" мост - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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В Симферополе закрывают "горбатый" мост
В Симферополе закрывают "горбатый" мост - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Симферополе закрывают "горбатый" мост
Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе перекроют из-за ремонта. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T19:25
2024-11-14T19:25
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
логистика
транспорт
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе перекроют из-за ремонта. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Дату возобновления проезда пока не сообщают. Местные власти просят жителей и гостей крымской столицы учитывать информацию при планировании маршрутов по городу.Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский районКогда отремонтируют мост через Северо-Крымский каналВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
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РИА Новости Крым
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96
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крым, симферополь, логистика, транспорт, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма
В Симферополе закрывают "горбатый" мост

В Симферополе с 15 ноября закрывают движение транспорта по "горбатому" мосту

19:25 14.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоГорбатый мост
Горбатый мост - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе перекроют из-за ремонта. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

"С 15 ноября в связи с проведением строительно-монтажных работ на автодорожном путепроводе по улицам Гоголя – Москалева ("Горбатый" мост) будет временно ограничено движение транспортных средств", - сказано в сообщении.

Дату возобновления проезда пока не сообщают. Местные власти просят жителей и гостей крымской столицы учитывать информацию при планировании маршрутов по городу.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе закрывают горбатый мост
В Симферополе закрывают горбатый мост
© Пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе закрывают горбатый мост
Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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