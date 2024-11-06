Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский канал
Мост через Северо-Крымский канал в Крыму отремонтируют до конца года
© Правительство Республики КрымМост через Северо-Крымский канал в Нижнегорском районе Крыма
© Правительство Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал в Нижнегорском районе Крыма близ населенных пунктов Лиственное и Новоивановка планируется отремонтировать до конца текущего года. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Правительства Республики Крым.
"На объекте продолжается монтаж арматуры для накладной плиты, завершен монтаж переходных плит. Также будут выполнены работы по восстановлению опорных частей, модернизации системы водоотведения, нанесению двух слоев покрытия на мосту и установке перил", – говорится в сообщении.
В планах завершить ремонтные работы, которые реализуются в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", до конца текущего года, отметили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе городской администрации Симферополя предупредили, что с 15 ноября временно будет перекрыто движение по "Горбатому" мосту в связи с ремонтными работами.
Как сообщалось, компания "ВАД" в текущем году построила 77 километров новых дорог к морским курортам Крыма и отремонтировала 55 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму в ближайшие три года планируется направить 132 миллиарда рублей, сообщила зампредседателя Совета министров республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: