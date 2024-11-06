https://crimea.ria.ru/20241106/kogda-otremontiruyut-most-cherez-severo-krymskiy-kanal-1141649607.html

Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский канал

Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский канал - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский канал

Мост через Северо-Крымский канал в Нижнегорском районе Крыма близ населенных пунктов Лиственное и Новоивановка планируется отремонтировать до конца текущего... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T13:28

2024-11-06T13:28

2024-11-06T13:28

северо-крымский канал

нацпроекты в крыму

нацпроект "безопасные качественные дороги"

новости крыма

нижнегорский район

благоустройство

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ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал в Нижнегорском районе Крыма близ населенных пунктов Лиственное и Новоивановка планируется отремонтировать до конца текущего года. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Правительства Республики Крым.В планах завершить ремонтные работы, которые реализуются в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", до конца текущего года, отметили в пресс-службе.Ранее в пресс-службе городской администрации Симферополя предупредили, что с 15 ноября временно будет перекрыто движение по "Горбатому" мосту в связи с ремонтными работами.Как сообщалось, компания "ВАД" в текущем году построила 77 километров новых дорог к морским курортам Крыма и отремонтировала 55 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму в ближайшие три года планируется направить 132 миллиарда рублей, сообщила зампредседателя Совета министров республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньгиХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицыОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму

нижнегорский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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