https://crimea.ria.ru/20241114/krym-mozhet-stat-poligonom-protivostoyaniya-kognitivnym-voynam--ekspert-1141864430.html

Крым может стать полигоном противостояния когнитивным войнам – эксперт

Крым может стать полигоном противостояния когнитивным войнам – эксперт - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Крым может стать полигоном противостояния когнитивным войнам – эксперт

Крым имеет все возможности стать своего рода полигоном по выработке технологий противостояния когнитивным войнам, который ведет западный мир против России... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T18:48

2024-11-14T18:48

2024-11-14T18:48

семен уралов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым имеет все возможности стать своего рода полигоном по выработке технологий противостояния когнитивным войнам, который ведет западный мир против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, публицист и писатель, шеф-редактор проекта "Сонар 2050" Семен Уралов.По словам Уралова, Крым также является своего рода южным перекрестком российских регионов. С каждым годом сюда приезжает все больше людей, также крымчане уезжают в другие регионы на учебу и работу.Эксперт отметил, что после того, как закончится специальная военная операция и прекратятся боевые действия, нужно будет активизировать работу по "переубеждению и умиротворению" той части украинского общества, которая была отравлена национализмом. В этой работе важную роль будет играть и крымское экспертное сообщество, включая обычных учителей, уверен политолог.14 ноября в пресс-центре РИА Новости Крым Семен Уралов встретился со студентами крымских и севастопольских вузов в рамках просветительского проекта SputnikPro. Тема мастер-класса – "Особенности когнитивных войн, чем они отличаются от информационных. Есть ли инструменты им противостоять, и в чем задача медиа в этой борьбе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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семен уралов, мнения, крым, россия, sputnikpro, sputnik