https://crimea.ria.ru/20241114/boeviki-vsu-ranili-82-letnyuyu-starushku-na-khersonschine-1141871674.html

Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине

Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине

Осколочные ранения получила 82-летняя жительница села Великие Копани в Херсонской области, которое атаковали боевики ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T21:45

2024-11-14T21:45

2024-11-14T21:45

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

владимир сальдо

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Осколочные ранения получила 82-летняя жительница села Великие Копани в Херсонской области, которое атаковали боевики ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Великие Копани Алешкинского муниципального округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, из-за чего пострадала женщина 1942 года рождения. С осколочными ранениями ее доставили в больницу Скадовска, где оказывают медицинскую помощь", - говорится в Telegram-канале Сальдо.Кроме того, в результате вражеского обстрела в Новокаховском городском округе повреждены линии электропередачи, из-за чего три тысячи местных жителей остаются без света, уточнил губернатор.Ранее пенсионерка также была ранена из-за массированного удара по селу Раденск Херсонской области, а неразорвавшиеся ракеты застряли глубоко в земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасамиУкраинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, владимир сальдо, херсонская область