Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241114/boeviki-vsu-ranili-82-letnyuyu-starushku-na-khersonschine-1141871674.html
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине
Осколочные ранения получила 82-летняя жительница села Великие Копани в Херсонской области, которое атаковали боевики ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T21:45
2024-11-14T21:45
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
владимир сальдо
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Осколочные ранения получила 82-летняя жительница села Великие Копани в Херсонской области, которое атаковали боевики ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Великие Копани Алешкинского муниципального округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, из-за чего пострадала женщина 1942 года рождения. С осколочными ранениями ее доставили в больницу Скадовска, где оказывают медицинскую помощь", - говорится в Telegram-канале Сальдо.Кроме того, в результате вражеского обстрела в Новокаховском городском округе повреждены линии электропередачи, из-за чего три тысячи местных жителей остаются без света, уточнил губернатор.Ранее пенсионерка также была ранена из-за массированного удара по селу Раденск Херсонской области, а неразорвавшиеся ракеты застряли глубоко в земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасамиУкраинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271e609d5a8ff863546a8fd65a0154bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, владимир сальдо, херсонская область
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине

82-летняя женщина получила осколочные ранения из-за атаки ВСУ на село в Херсонской области

21:45 14.11.2024
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Осколочные ранения получила 82-летняя жительница села Великие Копани в Херсонской области, которое атаковали боевики ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Великие Копани Алешкинского муниципального округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, из-за чего пострадала женщина 1942 года рождения. С осколочными ранениями ее доставили в больницу Скадовска, где оказывают медицинскую помощь", - говорится в Telegram-канале Сальдо.
Кроме того, в результате вражеского обстрела в Новокаховском городском округе повреждены линии электропередачи, из-за чего три тысячи местных жителей остаются без света, уточнил губернатор.
Ранее пенсионерка также была ранена из-за массированного удара по селу Раденск Херсонской области, а неразорвавшиеся ракеты застряли глубоко в земле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде
12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасами
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые
Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиВладимир СальдоХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Главное за день: 14 ноября
22:30Главные новости Крыма: 14 ноября
22:15Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа
21:56В Красногвардейском районе Крыма отремонтируют три школы
21:45Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине
21:32300 остановок заменят в Крыму в следующем году
21:07На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга
20:48Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города
20:37Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями
20:23Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина
20:11Мать и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом в Краснодарском крае
19:59В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне
19:25В Симферополе закрывают "горбатый" мост
19:06Над Крымом отработала система ПВО
18:48Крым может стать полигоном противостояния когнитивным войнам – эксперт
18:26Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета
18:06Уснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в Крыму
17:52В Крыму пожаловались на цифровую недоступность важных сайтов для незрячих
17:29В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС
17:11Пострадавшие при возгорании газовоза в Крыму в тяжелом состоянии
Лента новостейМолния