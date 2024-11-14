https://crimea.ria.ru/20241114/boeviki-vsu-ranili-82-letnyuyu-starushku-na-khersonschine-1141871674.html
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине
Осколочные ранения получила 82-летняя жительница села Великие Копани в Херсонской области, которое атаковали боевики ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T21:45
2024-11-14T21:45
2024-11-14T21:45
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Осколочные ранения получила 82-летняя жительница села Великие Копани в Херсонской области, которое атаковали боевики ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Великие Копани Алешкинского муниципального округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, из-за чего пострадала женщина 1942 года рождения. С осколочными ранениями ее доставили в больницу Скадовска, где оказывают медицинскую помощь", - говорится в Telegram-канале Сальдо.Кроме того, в результате вражеского обстрела в Новокаховском городском округе повреждены линии электропередачи, из-за чего три тысячи местных жителей остаются без света, уточнил губернатор.Ранее пенсионерка также была ранена из-за массированного удара по селу Раденск Херсонской области, а неразорвавшиеся ракеты застряли глубоко в земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы охраны спецназа ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгороде12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасамиУкраинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, владимир сальдо, херсонская область
Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине
82-летняя женщина получила осколочные ранения из-за атаки ВСУ на село в Херсонской области