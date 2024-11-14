https://crimea.ria.ru/20241114/12-chelovek-raneny-v-gorlovke-pri-atake-kassetnymi-boepripasami-1141854113.html

12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасами

12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 14.11.2024

12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасами

Украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате ранены 12 мирных жителей, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T14:38

2024-11-14T14:38

2024-11-14T14:48

горловка

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате ранены 12 мирных жителей, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, обстрел пришелся по Центрально-городскому району.Он отметил, что боевики прицельно бьют по критической инфраструктуре региона, из-за чего в городе нет электроснабжения."Только утром вернулся из города, решали, как дать свет и отопление жителям, замерзающим после предыдущего обстрела. Серьезные разрушения, укронацисты прицельно бьют по критической инфраструктуре, беззащитным людям", - отметил глава ДНР.При этом специалисты и власти работают над скорейшим восстановлением систем жизнеобеспечения города.ВСУ обстреляли Горловку накануне вечером. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек. Электричество отключилось в жилом массиве "Комсомолец", поселках Комарова, шахты им. Ю.А. Гагарина, шахты "19/20", машиностроительного завода им. Кирова, Аксеновка и большая часть Центрально-Городского района Донецка. Без отопления – 199 жилых домов, 8 школ, 6 дошкольных учреждений, 3 поликлиники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали БелгородВ Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двоеУдар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель

горловка

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, новости