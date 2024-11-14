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12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасами
12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 14.11.2024
12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасами
Украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате ранены 12 мирных жителей, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T14:38
2024-11-14T14:48
горловка
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате ранены 12 мирных жителей, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, обстрел пришелся по Центрально-городскому району.Он отметил, что боевики прицельно бьют по критической инфраструктуре региона, из-за чего в городе нет электроснабжения."Только утром вернулся из города, решали, как дать свет и отопление жителям, замерзающим после предыдущего обстрела. Серьезные разрушения, укронацисты прицельно бьют по критической инфраструктуре, беззащитным людям", - отметил глава ДНР.При этом специалисты и власти работают над скорейшим восстановлением систем жизнеобеспечения города.ВСУ обстреляли Горловку накануне вечером. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек. Электричество отключилось в жилом массиве "Комсомолец", поселках Комарова, шахты им. Ю.А. Гагарина, шахты "19/20", машиностроительного завода им. Кирова, Аксеновка и большая часть Центрально-Городского района Донецка. Без отопления – 199 жилых домов, 8 школ, 6 дошкольных учреждений, 3 поликлиники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали БелгородВ Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двоеУдар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель
горловка
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, новости
12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасами

12 мирных жителей ранены в Горловке в результате атаки кассетными боеприпасами – Пушилин

14:38 14.11.2024 (обновлено: 14:48 14.11.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате ранены 12 мирных жителей, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его данным, обстрел пришелся по Центрально-городскому району.
"Сегодня ВФУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали двенадцать мирных жителей. Всем сейчас оказывается помощь", - написал он в Telegram.
Он отметил, что боевики прицельно бьют по критической инфраструктуре региона, из-за чего в городе нет электроснабжения.
"Только утром вернулся из города, решали, как дать свет и отопление жителям, замерзающим после предыдущего обстрела. Серьезные разрушения, укронацисты прицельно бьют по критической инфраструктуре, беззащитным людям", - отметил глава ДНР.
При этом специалисты и власти работают над скорейшим восстановлением систем жизнеобеспечения города.
ВСУ обстреляли Горловку накануне вечером. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек. Электричество отключилось в жилом массиве "Комсомолец", поселках Комарова, шахты им. Ю.А. Гагарина, шахты "19/20", машиностроительного завода им. Кирова, Аксеновка и большая часть Центрально-Городского района Донецка. Без отопления – 199 жилых домов, 8 школ, 6 дошкольных учреждений, 3 поликлиники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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