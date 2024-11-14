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ВСУ атаковали Белгород - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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ВСУ атаковали Белгород
ВСУ атаковали Белгород - РИА Новости Крым, 14.11.2024
ВСУ атаковали Белгород
Несколько воздушных целей сбиты в четверг днем над Белгородом и Белгородским районом. В результате контужена женщина и повреждены многоквартирные дома. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T14:04
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белгород
атака всу на белгород
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белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Несколько воздушных целей сбиты в четверг днем над Белгородом и Белгородским районом. В результате контужена женщина и повреждены многоквартирные дома. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, ударной волной выбило стекла многоэтажках, частном доме и в коммерческих объектах, уточнил Гладков. Осколками посечены восемь автомобилей.Накануне украинские боевики обстреляли детскую площадку и три частных дома в Шебекино. Кроме того, четыре мирных жителя пострадали при атаках в селе Грузское.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронаЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасеДрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, пво
ВСУ атаковали Белгород

При атаке ВСУ на Белгород ранена женщина и повреждены многоэтажки - Гладков

14:04 14.11.2024 (обновлено: 14:10 14.11.2024)
 
© Telegram Валентин ДемидовАтака ВСУ на Белгород
Атака ВСУ на Белгород
© Telegram Валентин Демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Несколько воздушных целей сбиты в четверг днем над Белгородом и Белгородским районом. В результате контужена женщина и повреждены многоквартирные дома. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ранена женщина. Пострадавшую с контузией и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram.
Кроме того, ударной волной выбило стекла многоэтажках, частном доме и в коммерческих объектах, уточнил Гладков. Осколками посечены восемь автомобилей.
Накануне украинские боевики обстреляли детскую площадку и три частных дома в Шебекино. Кроме того, четыре мирных жителя пострадали при атаках в селе Грузское.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковНовостиПВО
 
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