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ВСУ атаковали Белгород
ВСУ атаковали Белгород - РИА Новости Крым, 14.11.2024
ВСУ атаковали Белгород
Несколько воздушных целей сбиты в четверг днем над Белгородом и Белгородским районом. В результате контужена женщина и повреждены многоквартирные дома. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T14:04
2024-11-14T14:04
2024-11-14T14:10
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атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Несколько воздушных целей сбиты в четверг днем над Белгородом и Белгородским районом. В результате контужена женщина и повреждены многоквартирные дома. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, ударной волной выбило стекла многоэтажках, частном доме и в коммерческих объектах, уточнил Гладков. Осколками посечены восемь автомобилей.Накануне украинские боевики обстреляли детскую площадку и три частных дома в Шебекино. Кроме того, четыре мирных жителя пострадали при атаках в селе Грузское.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронаЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасеДрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, пво