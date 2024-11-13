https://crimea.ria.ru/20241113/novyy-udar-po-shebekino-vsu-obstrelyali-detskuyu-ploschadku-i-zhilye-doma-1141832403.html
Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома
Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома
Детская площадка и три частных дома в Шебекино Белгородской области повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T17:22
2024-11-13T17:22
2024-11-13T17:22
новости
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Детская площадка и три частных дома в Шебекино Белгородской области повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с дрона выбиты окна, пробита крыша и посечен забор частного домовладения, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиБеспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_10cac4d6ac5cd20fc439de74cb730681.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу
Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома
ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома в Шебекино