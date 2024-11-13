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Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома

Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома

Детская площадка и три частных дома в Шебекино Белгородской области повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T17:22

2024-11-13T17:22

2024-11-13T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Детская площадка и три частных дома в Шебекино Белгородской области повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с дрона выбиты окна, пробита крыша и посечен забор частного домовладения, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиБеспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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