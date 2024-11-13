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Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома
Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома
Детская площадка и три частных дома в Шебекино Белгородской области повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T17:22
2024-11-13T17:22
новости
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Детская площадка и три частных дома в Шебекино Белгородской области повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с дрона выбиты окна, пробита крыша и посечен забор частного домовладения, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиБеспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье
белгородская область
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РИА Новости Крым
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новости, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу
Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома

ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома в Шебекино

17:22 13.11.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Детская площадка и три частных дома в Шебекино Белгородской области повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ атаковали Шебекинский муниципальный округ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета снаряда в трех жилых домах повреждены кровли, остекление, а также надворная постройка и детская площадка", – написал Гладков в Telеgram-канале.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с дрона выбиты окна, пробита крыша и посечен забор частного домовладения, добавил губернатор.
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Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
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НовостиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУ
 
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