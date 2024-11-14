https://crimea.ria.ru/20241114/roskomnadzor-provedet-ucheniya-po-ustoychivosti-runeta-1141865689.html

Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета

Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета

Роскомнадзор в декабре проведет учения, чтобы проверить готовность российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае преднамеренного... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T18:26

2024-11-14T18:26

2024-11-14T18:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Роскомнадзор в декабре проведет учения, чтобы проверить готовность российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия. Об этом сообщает Роскомнадзор.Накануне некоторые Telegram-каналы писали, что ЦБ РФ якобы направил российским банкам письмо о том, что Роскомнадзор планирует в декабре провести учения по отключению доступа к зарубежному сегменту интернета на территории отдельных российских регионов. Эта информация не соответствует действительности, пишет Роскомнадзор.По данным ведомства, подобные учения проводятся ежегодно, и на это время доступ пользователей в интернет никак не ограничивается.В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры. Кроме того, тестируется работа информационных систем, которые зависят от связи с зарубежными сервисами, библиотеками и иными ресурсами.График проведения учений утверждает Минцифры РФ по согласованию с ФСБ и Роскомнадзором.Ранее в Крыму заявили о недоступности большинства сайтов в интернете для инвалидов по зрению. В частности, речь идет о портале Госуслуг, сайтах некоторых поликлиник, маркетплейсов и приложений банков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTubeТелеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИИнтернет должен подчиняться национальному законодательству

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскомнадзор, интернет, рунет, связь, общество, новости