https://crimea.ria.ru/20241114/roskomnadzor-provedet-ucheniya-po-ustoychivosti-runeta-1141865689.html
Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета
Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета
Роскомнадзор в декабре проведет учения, чтобы проверить готовность российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае преднамеренного... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T18:26
2024-11-14T18:26
2024-11-14T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Роскомнадзор в декабре проведет учения, чтобы проверить готовность российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия. Об этом сообщает Роскомнадзор.Накануне некоторые Telegram-каналы писали, что ЦБ РФ якобы направил российским банкам письмо о том, что Роскомнадзор планирует в декабре провести учения по отключению доступа к зарубежному сегменту интернета на территории отдельных российских регионов. Эта информация не соответствует действительности, пишет Роскомнадзор.По данным ведомства, подобные учения проводятся ежегодно, и на это время доступ пользователей в интернет никак не ограничивается.В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры. Кроме того, тестируется работа информационных систем, которые зависят от связи с зарубежными сервисами, библиотеками и иными ресурсами.График проведения учений утверждает Минцифры РФ по согласованию с ФСБ и Роскомнадзором.Ранее в Крыму заявили о недоступности большинства сайтов в интернете для инвалидов по зрению. В частности, речь идет о портале Госуслуг, сайтах некоторых поликлиник, маркетплейсов и приложений банков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTubeТелеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИИнтернет должен подчиняться национальному законодательству
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РИА Новости Крым
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роскомнадзор, интернет, рунет, связь, общество, новости
Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета
Учения по устойчивости Рунета не повлияют на доступ россиян в интернет
18:26 14.11.2024 (обновлено: 18:30 14.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Роскомнадзор в декабре проведет учения, чтобы проверить готовность российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия. Об этом сообщает Роскомнадзор.
"Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента сети интернет проводятся ежегодно. Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", - говорится в сообщении.
Накануне некоторые Telegram-каналы писали, что ЦБ РФ якобы направил российским банкам письмо о том, что Роскомнадзор планирует в декабре провести учения по отключению доступа к зарубежному сегменту интернета на территории отдельных российских регионов. Эта информация не соответствует действительности, пишет Роскомнадзор.
По данным ведомства, подобные учения проводятся ежегодно, и на это время доступ пользователей в интернет никак не ограничивается.
"Проверки не затрагивают доступ в сеть "Интернет" российских пользователей", - подчеркнули в РКН.
В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры. Кроме того, тестируется работа информационных систем, которые зависят от связи с зарубежными сервисами, библиотеками и иными ресурсами.
График проведения учений утверждает Минцифры РФ по согласованию с ФСБ и Роскомнадзором.
Ранее в Крыму заявили о недоступности большинства сайтов
в интернете для инвалидов по зрению. В частности, речь идет о портале Госуслуг, сайтах некоторых поликлиник, маркетплейсов и приложений банков.
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