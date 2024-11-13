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Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИ

Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИ - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИ

Telegram-каналы RT на русском и РИА Новости попали в топ лучших федеральных СМИ по версии престижного рейтинга The World Inform и "ПУЛ Telegram". Советующий... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T18:08

2024-11-13T18:08

2024-11-13T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Telegram-каналы RT на русском и РИА Новости попали в топ лучших федеральных СМИ по версии престижного рейтинга The World Inform и "ПУЛ Telegram". Советующий список ресурсов опубликован на сайте The World Inform.Первое место занял RT на русском, на втором оказался РИА Новости. Также в топ-5 среди федеральных интернет-СМИ попали ПРАЙМ, "Sport." и "Октагон Медиа".Анализ проводится на протяжении всего года. Попадание в рейтинг характеризует высокий уровень средства массовой информации, большой интерес к материалам, а также доверие читателей, уточнили на сайте.РИА Новости входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", которая также объединяет русскоязычные информационные ресурсы ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, РИА Новости Крым и другие. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека"Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсеКорреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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