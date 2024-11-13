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Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИ - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИ
Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИ - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИ
Telegram-каналы RT на русском и РИА Новости попали в топ лучших федеральных СМИ по версии престижного рейтинга The World Inform и "ПУЛ Telegram". Советующий... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T18:08
2024-11-13T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Telegram-каналы RT на русском и РИА Новости попали в топ лучших федеральных СМИ по версии престижного рейтинга The World Inform и "ПУЛ Telegram". Советующий список ресурсов опубликован на сайте The World Inform.Первое место занял RT на русском, на втором оказался РИА Новости. Также в топ-5 среди федеральных интернет-СМИ попали ПРАЙМ, "Sport." и "Октагон Медиа".Анализ проводится на протяжении всего года. Попадание в рейтинг характеризует высокий уровень средства массовой информации, большой интерес к материалам, а также доверие читателей, уточнили на сайте.РИА Новости входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", которая также объединяет русскоязычные информационные ресурсы ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, РИА Новости Крым и другие. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека"Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсеКорреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса
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353
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новости, рейтинг, награды, rt, риа новости, риа новости крым, миа "россия сегодня", россия
Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИ

Телеграм-каналы РИА Новости и RT на русском вошли в топ лучших федеральных СМИ

18:08 13.11.2024 (обновлено: 19:06 13.11.2024)
 
© РИА Новости . Максим БлиновМИА "Россия сегодня"
МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Telegram-каналы RT на русском и РИА Новости попали в топ лучших федеральных СМИ по версии престижного рейтинга The World Inform и "ПУЛ Telegram". Советующий список ресурсов опубликован на сайте The World Inform.

"В рейтинге названы лучшие источники массовой информации, которые отвечают требованиям регулярности освещения событий, важности публикуемой информации, достойности попадания в авторитетный агрегатор новостей WI", сказано на сайте рейтинга.

Первое место занял RT на русском, на втором оказался РИА Новости. Также в топ-5 среди федеральных интернет-СМИ попали ПРАЙМ, "Sport." и "Октагон Медиа".
Анализ проводится на протяжении всего года. Попадание в рейтинг характеризует высокий уровень средства массовой информации, большой интерес к материалам, а также доверие читателей, уточнили на сайте.
РИА Новости входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", которая также объединяет русскоязычные информационные ресурсы ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, РИА Новости Крым и другие. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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