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Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека"

Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека" - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека"

Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присуждена международная премия "За мир и права человека". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T19:53

2024-11-11T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присуждена международная премия "За мир и права человека". Об этом сообщает РИА Новости.Премия, учрежденная Международным благотворительным фондом Эмиля Чечко, впервые вручена топ-менеджеру крупнейшего российского СМИ.Номинантами премии "За мир и права человека" второй год подряд становятся правозащитники, журналисты и общественные деятели. В первый раз наград были удостоены Вероника Найденова и Марк Бриль из немецкой организации "Дети Войны" (Kriegskinder).Лауреатом премии второй степени стала журналистка и правозащитник Соня Ван ден Энде (Нидерланды), третьей степени – ее коллега из Турции Окай Депрем.В этом году для участия в конкурсе было подано около ста заявок от участников из России, Сербии, Франции, Польши, Канады и других стран. Звания лауреатов получили 20 человек, в том пранкеры Вован и Лексус (Россия), Джулиан Ассанж, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, общественные деятели Моника Карбовска (Франция) и Екатерина Дашевская (Россия).Ранее Маргарита Симоньян была объявлена победителем конкурса МВД "Щит и перо". Она была удостоена награды за серию видеосюжетов, рассказывающих о повседневной службе сотрудников органов внутренних дел в различных регионах Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииЖурналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсеКорреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса

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