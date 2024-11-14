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Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube
Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T16:51
2024-11-14T17:49
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Об этом пишет РИА Новости.Путин провел встречу с Шахназаровым в Кремле 13 ноября. Они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.Он отметил, что глава государства открыт для разных тем.Видеохостинг YouTube перестал работать на компьютерах россиян в августе.О возможных проблемах в работе YouTube в России в июле сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google.Также в июле председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджереGoogle ввел ограничения для россиянYouTube перестал работать на компьютерах россиян
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), карен шахназаров, youtube, интернет, политика, общество, россия
Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube

Шахназаров: Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube

16:51 14.11.2024 (обновлено: 17:49 14.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Об этом пишет РИА Новости.
Путин провел встречу с Шахназаровым в Кремле 13 ноября. Они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю"", - сказал Шахназаров.
Он отметил, что глава государства открыт для разных тем.
Видеохостинг YouTube перестал работать на компьютерах россиян в августе.
О возможных проблемах в работе YouTube в России в июле сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google.
Также в июле председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается.
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НовостиВладимир Путин (политик)Карен ШахназаровYouTubeИнтернетПолитикаОбществоРоссия
 
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