https://crimea.ria.ru/20241114/putin-poobeschal-razobratsya-s-zamedleniem-raboty-youtube-1141861101.html

Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube

Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T16:51

2024-11-14T16:51

2024-11-14T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Об этом пишет РИА Новости.Путин провел встречу с Шахназаровым в Кремле 13 ноября. Они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.Он отметил, что глава государства открыт для разных тем.Видеохостинг YouTube перестал работать на компьютерах россиян в августе.О возможных проблемах в работе YouTube в России в июле сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google.Также в июле председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджереGoogle ввел ограничения для россиянYouTube перестал работать на компьютерах россиян

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), карен шахназаров, youtube, интернет, политика, общество, россия