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Google ввел ограничения для россиян - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Google ввел ограничения для россиян
Google ввел ограничения для россиян - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Google ввел ограничения для россиян
Возможность создавать новые аккаунты в Google для россиян временно ограничена, об этом сообщили в Минцифры, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T12:07
2024-09-26T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Возможность создавать новые аккаунты в Google для россиян временно ограничена, об этом сообщили в Минцифры, пишет РИА Новости.Для авторизации в ранее зарегистрированных аккаунтах SMS-сообщения еще приходят. Однако в ведомстве не исключают, что и эта возможность может не сохраниться. В этой связи пользователям рекомендовано создать резервные копии своих данных или переходить на отечественные платформы.В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Но у части пользователей все работало в штатном режиме.На компьютерах россиян ранее перестал работать YouTube. До этого о возможных проблемах в работе YouTube в России сообщал "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEВ смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и ГосуслугиМогут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
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google, россия, санкции, санкции против россии, интернет, минцифры рф, новости, связь
Google ввел ограничения для россиян

Минцифры рекомендует россиянам создавать резервные копии своих данных в Google

12:07 26.09.2024
 
© AP Photo/Jens MeyerВ офисе компании Google
В офисе компании Google
© AP Photo/Jens Meyer
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Возможность создавать новые аккаунты в Google для россиян временно ограничена, об этом сообщили в Минцифры, пишет РИА Новости.

"Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям", - сказано в сообщении.

Для авторизации в ранее зарегистрированных аккаунтах SMS-сообщения еще приходят. Однако в ведомстве не исключают, что и эта возможность может не сохраниться. В этой связи пользователям рекомендовано создать резервные копии своих данных или переходить на отечественные платформы.
В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Но у части пользователей все работало в штатном режиме.
На компьютерах россиян ранее перестал работать YouTube. До этого о возможных проблемах в работе YouTube в России сообщал "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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