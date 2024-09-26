Google ввел ограничения для россиян
Минцифры рекомендует россиянам создавать резервные копии своих данных в Google
© AP Photo/Jens MeyerВ офисе компании Google
© AP Photo/Jens Meyer
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Возможность создавать новые аккаунты в Google для россиян временно ограничена, об этом сообщили в Минцифры, пишет РИА Новости.
"Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям", - сказано в сообщении.
Для авторизации в ранее зарегистрированных аккаунтах SMS-сообщения еще приходят. Однако в ведомстве не исключают, что и эта возможность может не сохраниться. В этой связи пользователям рекомендовано создать резервные копии своих данных или переходить на отечественные платформы.
В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Но у части пользователей все работало в штатном режиме.
На компьютерах россиян ранее перестал работать YouTube. До этого о возможных проблемах в работе YouTube в России сообщал "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: