https://crimea.ria.ru/20240926/google-vvel-ogranicheniya-dlya-rossiyan-1140641069.html

Google ввел ограничения для россиян

Google ввел ограничения для россиян - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Google ввел ограничения для россиян

Возможность создавать новые аккаунты в Google для россиян временно ограничена, об этом сообщили в Минцифры, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T12:07

2024-09-26T12:07

2024-09-26T12:07

google

россия

санкции

санкции против россии

интернет

минцифры рф

новости

связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111595/18/1115951803_0:130:2962:1796_1920x0_80_0_0_10fb2750ab54ab57eff16df2a8ae8274.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Возможность создавать новые аккаунты в Google для россиян временно ограничена, об этом сообщили в Минцифры, пишет РИА Новости.Для авторизации в ранее зарегистрированных аккаунтах SMS-сообщения еще приходят. Однако в ведомстве не исключают, что и эта возможность может не сохраниться. В этой связи пользователям рекомендовано создать резервные копии своих данных или переходить на отечественные платформы.В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Но у части пользователей все работало в штатном режиме.На компьютерах россиян ранее перестал работать YouTube. До этого о возможных проблемах в работе YouTube в России сообщал "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEВ смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и ГосуслугиМогут ли Apple и Google отключить смартфоны в России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, россия, санкции, санкции против россии, интернет, минцифры рф, новости, связь