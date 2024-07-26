https://crimea.ria.ru/20240726/v-smartfony-rossiyan-voshyut-platezhnyy-servis-mir-i-gosuslugi-1139135330.html

В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги

В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги - РИА Новости Крым, 26.07.2024

В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги

Голосовые помощники, Госуслуги и платежный сервис "МИР" появятся в новых смартфонах и планшетах россиян. Полный перечень программ для обязательной предустановки РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T09:39

2024-07-26T09:39

2024-07-26T09:39

правительство россии

смартфон

новости

россия

программное обеспечение

минцифры рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Голосовые помощники, Госуслуги и платежный сервис "МИР" появятся в новых смартфонах и планшетах россиян. Полный перечень программ для обязательной предустановки в 2025 году утвержден правительством РФ.На компьютеры и моноблоки обязательным для предустановки станет браузер, офисное программное обеспечение и антивирус. Для телевизоров с цифровым блоком управления предусмотрены 18 программ, включая видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в РоссииЗарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасностьРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, смартфон, новости, россия, программное обеспечение, минцифры рф