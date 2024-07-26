Рейтинг@Mail.ru
В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240726/v-smartfony-rossiyan-voshyut-platezhnyy-servis-mir-i-gosuslugi-1139135330.html
В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги
В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги
Голосовые помощники, Госуслуги и платежный сервис "МИР" появятся в новых смартфонах и планшетах россиян. Полный перечень программ для обязательной предустановки РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T09:39
2024-07-26T09:39
правительство россии
смартфон
новости
россия
программное обеспечение
минцифры рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_204023e9f5f4c0a7a576b686487b19bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Голосовые помощники, Госуслуги и платежный сервис "МИР" появятся в новых смартфонах и планшетах россиян. Полный перечень программ для обязательной предустановки в 2025 году утвержден правительством РФ.На компьютеры и моноблоки обязательным для предустановки станет браузер, офисное программное обеспечение и антивирус. Для телевизоров с цифровым блоком управления предусмотрены 18 программ, включая видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в РоссииЗарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасностьРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4a6bbc53d0a90ba8b70bf2c231f3d6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство россии, смартфон, новости, россия, программное обеспечение, минцифры рф
В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги

Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки в 2025 году

09:39 26.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПриложение Госуслуги на экране
Приложение Госуслуги на экране - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Голосовые помощники, Госуслуги и платежный сервис "МИР" появятся в новых смартфонах и планшетах россиян. Полный перечень программ для обязательной предустановки в 2025 году утвержден правительством РФ.
"Для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ, в их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис "Мир", портал "Госуслуги", магазин приложений RuStore", - перечисляет пресс-служба кабмина.
На компьютеры и моноблоки обязательным для предустановки станет браузер, офисное программное обеспечение и антивирус. Для телевизоров с цифровым блоком управления предусмотрены 18 программ, включая видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
Зарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасность
Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
 
Правительство РоссииСмартфонНовостиРоссияПрограммное обеспечениеМинцифры РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20В Севастополе закрыли леса
11:19Выплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 раза
11:09В Крыму открылся фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ"
11:06"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР 0:18
10:53Стрельба в Севастополе - что происходит
10:45"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы Крыма
10:13В очереди перед Крымским мостом более тысячи авто - сколько ждать проезда
10:00Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
09:57Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии
09:39В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги
09:27Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины 1:08
09:01На Кубани две легковушки столкнулись с фурой – двое погибших
08:45На Олимпийских играх в Париже попран основной принцип - Захарова
08:30Дайвинг в Крыму - как развивается индустрия и в чем "подводные камни"
08:16Крымский мост сейчас: время ожидания увеличилось
07:51Электроснабжение в Севастополе восстановлено
07:40Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области
07:22За рулем по стране - сколько россиян выбирают автопутешествия
06:51В Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадки
06:32Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из Крыма
Лента новостейМолния