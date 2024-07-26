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В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги
В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги
Голосовые помощники, Госуслуги и платежный сервис "МИР" появятся в новых смартфонах и планшетах россиян. Полный перечень программ для обязательной предустановки РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T09:39
2024-07-26T09:39
2024-07-26T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Голосовые помощники, Госуслуги и платежный сервис "МИР" появятся в новых смартфонах и планшетах россиян. Полный перечень программ для обязательной предустановки в 2025 году утвержден правительством РФ.На компьютеры и моноблоки обязательным для предустановки станет браузер, офисное программное обеспечение и антивирус. Для телевизоров с цифровым блоком управления предусмотрены 18 программ, включая видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в РоссииЗарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасностьРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
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правительство россии, смартфон, новости, россия, программное обеспечение, минцифры рф
В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги
Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Голосовые помощники, Госуслуги и платежный сервис "МИР" появятся в новых смартфонах и планшетах россиян. Полный перечень программ для обязательной предустановки в 2025 году утвержден правительством РФ.
"Для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ, в их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис "Мир", портал "Госуслуги", магазин приложений RuStore", - перечисляет пресс-служба кабмина.
На компьютеры и моноблоки обязательным для предустановки станет браузер, офисное программное обеспечение и антивирус. Для телевизоров с цифровым блоком управления предусмотрены 18 программ, включая видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры.
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