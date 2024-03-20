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Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
Отключение смартфонов и других гаджетов Google и Apple в России возможно, однако нанесет серьезный репутационный ущерб корпорациям. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T09:25
2024-03-20T11:22
роскачество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Отключение смартфонов и других гаджетов Google и Apple в России возможно, однако нанесет серьезный репутационный ущерб корпорациям. Такое мнение выразил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, пишет РИА Новости.О вероятности прекращения работы устройств с операционными системами производства Google и Apple ранее сообщал депутат Госдумы Антон Горелкин. Он допустил возможность развития подобного сценария и указал, что в таком случае на территории России перестанут работать все устройства iPhone и неперепрошитые телефоны на операционной системе Android."Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства", – сказал Кузьменко.По словам руководителя Центра цифровой экспертизы, массовое отключение смартфонов iPhone приведет не только к блокировке устройств, но и потере всех данных. При этом владельцы техники на операционной системе Android смогут спасти информацию. Сами же устройства "вернуть к жизни без крупных трат будет почти невозможно".Однако наличие технической возможности едва ли приведет к реализации подобных шагов, так как грозит серьезными репутационными рисками для корпораций, считают в Роскачестве. На смартфонах не указано, для какой страны они произведены, лицензионное соглашение также не содержит подобных условий для блокировки, отметил Кузьменко.Руководитель Центра цифровой экспертизы также напомнил, что в Россию с рабочими и личными визитами приезжает большое число иностранцев. Отделить их от местных жителей крайне сложно и потребует значительных финансовых расходов со стороны производителей гаджетов.В декабре состоялась презентация "русского айфона" – Р-ФОН, работающего на отечественной операционной системе "РОСА Мобайл". По оценкам экспертов, интерфейс Р-ФОН впитал все плюсы и iOS, и Android.Читайте также на РИА Новости Крым:Зарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасностьКиев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из РоссииРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
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роскачество, санкции против россии, санкции, новости, россия, iphone, android, google, apple, мобильная связь, смартфон
Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России

Смартфоны Apple и Google могут перестать работать в России – Роскачество

09:25 20.03.2024 (обновлено: 11:22 20.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Отключение смартфонов и других гаджетов Google и Apple в России возможно, однако нанесет серьезный репутационный ущерб корпорациям. Такое мнение выразил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, пишет РИА Новости.
О вероятности прекращения работы устройств с операционными системами производства Google и Apple ранее сообщал депутат Госдумы Антон Горелкин. Он допустил возможность развития подобного сценария и указал, что в таком случае на территории России перестанут работать все устройства iPhone и неперепрошитые телефоны на операционной системе Android.
"Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства", – сказал Кузьменко.
По словам руководителя Центра цифровой экспертизы, массовое отключение смартфонов iPhone приведет не только к блокировке устройств, но и потере всех данных. При этом владельцы техники на операционной системе Android смогут спасти информацию. Сами же устройства "вернуть к жизни без крупных трат будет почти невозможно".
Однако наличие технической возможности едва ли приведет к реализации подобных шагов, так как грозит серьезными репутационными рисками для корпораций, считают в Роскачестве. На смартфонах не указано, для какой страны они произведены, лицензионное соглашение также не содержит подобных условий для блокировки, отметил Кузьменко.
"Если все же корпорации пойдут на такой шаг, это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций", – сказал он.
Руководитель Центра цифровой экспертизы также напомнил, что в Россию с рабочими и личными визитами приезжает большое число иностранцев. Отделить их от местных жителей крайне сложно и потребует значительных финансовых расходов со стороны производителей гаджетов.
В декабре состоялась презентация "русского айфона" – Р-ФОН, работающего на отечественной операционной системе "РОСА Мобайл". По оценкам экспертов, интерфейс Р-ФОН впитал все плюсы и iOS, и Android.
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