https://crimea.ria.ru/20240320/mogut-li-apple-i-google-otklyuchit-smartfony-v-rossii-1135857929.html
Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
Отключение смартфонов и других гаджетов Google и Apple в России возможно, однако нанесет серьезный репутационный ущерб корпорациям. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T09:25
2024-03-20T09:25
2024-03-20T11:22
роскачество
санкции против россии
санкции
новости
россия
iphone
android
google
apple
мобильная связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/04/1121328860_0:33:3138:1798_1920x0_80_0_0_e7da28294f1116d077166bd36f587552.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Отключение смартфонов и других гаджетов Google и Apple в России возможно, однако нанесет серьезный репутационный ущерб корпорациям. Такое мнение выразил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, пишет РИА Новости.О вероятности прекращения работы устройств с операционными системами производства Google и Apple ранее сообщал депутат Госдумы Антон Горелкин. Он допустил возможность развития подобного сценария и указал, что в таком случае на территории России перестанут работать все устройства iPhone и неперепрошитые телефоны на операционной системе Android."Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства", – сказал Кузьменко.По словам руководителя Центра цифровой экспертизы, массовое отключение смартфонов iPhone приведет не только к блокировке устройств, но и потере всех данных. При этом владельцы техники на операционной системе Android смогут спасти информацию. Сами же устройства "вернуть к жизни без крупных трат будет почти невозможно".Однако наличие технической возможности едва ли приведет к реализации подобных шагов, так как грозит серьезными репутационными рисками для корпораций, считают в Роскачестве. На смартфонах не указано, для какой страны они произведены, лицензионное соглашение также не содержит подобных условий для блокировки, отметил Кузьменко.Руководитель Центра цифровой экспертизы также напомнил, что в Россию с рабочими и личными визитами приезжает большое число иностранцев. Отделить их от местных жителей крайне сложно и потребует значительных финансовых расходов со стороны производителей гаджетов.В декабре состоялась презентация "русского айфона" – Р-ФОН, работающего на отечественной операционной системе "РОСА Мобайл". По оценкам экспертов, интерфейс Р-ФОН впитал все плюсы и iOS, и Android.Читайте также на РИА Новости Крым:Зарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасностьКиев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из РоссииРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/04/1121328860_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_b5a5143a7bf9da1bfc8bd653a6e12819.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, санкции против россии, санкции, новости, россия, iphone, android, google, apple, мобильная связь, смартфон
Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
Смартфоны Apple и Google могут перестать работать в России – Роскачество
09:25 20.03.2024 (обновлено: 11:22 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Отключение смартфонов и других гаджетов Google и Apple в России возможно, однако нанесет серьезный репутационный ущерб корпорациям. Такое мнение выразил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, пишет РИА Новости.
О вероятности прекращения работы устройств с операционными системами производства Google и Apple ранее сообщал депутат Госдумы Антон Горелкин. Он допустил возможность развития подобного сценария и указал, что в таком случае на территории России перестанут работать все устройства iPhone и неперепрошитые телефоны на операционной системе Android.
"Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства", – сказал Кузьменко.
По словам руководителя Центра цифровой экспертизы, массовое отключение смартфонов iPhone приведет не только к блокировке устройств, но и потере всех данных. При этом владельцы техники на операционной системе Android смогут спасти информацию. Сами же устройства "вернуть к жизни без крупных трат будет почти невозможно".
Однако наличие технической возможности едва ли приведет к реализации подобных шагов, так как грозит серьезными репутационными рисками для корпораций, считают в Роскачестве. На смартфонах не указано, для какой страны они произведены, лицензионное соглашение также не содержит подобных условий для блокировки, отметил Кузьменко.
"Если все же корпорации пойдут на такой шаг, это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций", – сказал он.
Руководитель Центра цифровой экспертизы также напомнил, что в Россию с рабочими и личными визитами приезжает большое число иностранцев. Отделить их от местных жителей крайне сложно и потребует значительных финансовых расходов со стороны производителей гаджетов.
В декабре состоялась презентация "русского айфона" – Р-ФОН, работающего на отечественной операционной системе "РОСА Мобайл". По оценкам экспертов
, интерфейс Р-ФОН впитал все плюсы и iOS, и Android.
Читайте также на РИА Новости Крым: