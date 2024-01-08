https://crimea.ria.ru/20240108/-zaryadka-gadzhetov-v-obschestvennykh-mestakh-v-chem-opasnost-1134041317.html

Зарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасность

Зарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасность - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Зарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасность

Зарядка личных телефонов и ноутбуков в общественных местах, где предоставляются соответствующие устройства, грозит утечкой данных и заражением гаджетов. Об этом РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T19:26

2024-01-08T19:26

2024-01-08T19:26

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

мошенничество

безопасность

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Зарядка личных телефонов и ноутбуков в общественных местах, где предоставляются соответствующие устройства, грозит утечкой данных и заражением гаджетов. Об этом предупреждают в МВД России. В полиции отмечают, что в общественных местах появляется все больше зарядных стоек, где можно зарядить свой смартфон, ноутбук или планшет. В некоторых ресторанах и кафе могут даже предложить power bank (портативное зарядное устройство – ред.). Однако все эти варианты могут быть опасны для личных цифровых устройств и хранящихся в них личных данных, предупреждают в ведомстве.В полиции рекомендуют по возможности не пользоваться зарядными устройствами в общественных местах и никогда не использовать чужой USB-кабель или power bank, а к выбору собственных подходить ответственно."Старайтесь пользоваться собственным зарядным устройством, подключайтесь только к электрической розетке. Если вы предпочитаете power bank – покупайте устройства известных брендов в специализированных магазинах. Используйте специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства – в нем отключены контакты для передачи данных", – советуют в полиции.Если же при подключении к зарядке "запрашивается разрешение на установку ПО или на включение USB-порта в список доверенных устройств – держитесь от нее подальше", предупредили в ведомстве.Ранее инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов предостерег от использования QR-кодов в общественных местах для оплаты услуг, отметив лишь оно исключение. Читайте также на РИА Новости Крым:Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, мошенничество, безопасность, совет эксперта