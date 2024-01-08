Зарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасность
Зарядка личных гаджетов в общественных местах грозит утечкой данных и заражением устройств
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка смотрит в мобильный телефон
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Зарядка личных телефонов и ноутбуков в общественных местах, где предоставляются соответствующие устройства, грозит утечкой данных и заражением гаджетов. Об этом предупреждают в МВД России.
В полиции отмечают, что в общественных местах появляется все больше зарядных стоек, где можно зарядить свой смартфон, ноутбук или планшет. В некоторых ресторанах и кафе могут даже предложить power bank (портативное зарядное устройство – ред.). Однако все эти варианты могут быть опасны для личных цифровых устройств и хранящихся в них личных данных, предупреждают в ведомстве.
В полиции отмечают, что в общественных местах появляется все больше зарядных стоек, где можно зарядить свой смартфон, ноутбук или планшет. В некоторых ресторанах и кафе могут даже предложить power bank (портативное зарядное устройство – ред.). Однако все эти варианты могут быть опасны для личных цифровых устройств и хранящихся в них личных данных, предупреждают в ведомстве.
"USB-кабель используется не только для зарядки устройств, но и для передачи данных. А значит, через USB-разъем можно скачать любую информацию или установить вредоносное программное обеспечение (ПО)", – подчеркивают правоохранители.
В полиции рекомендуют по возможности не пользоваться зарядными устройствами в общественных местах и никогда не использовать чужой USB-кабель или power bank, а к выбору собственных подходить ответственно.
"Старайтесь пользоваться собственным зарядным устройством, подключайтесь только к электрической розетке. Если вы предпочитаете power bank – покупайте устройства известных брендов в специализированных магазинах. Используйте специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства – в нем отключены контакты для передачи данных", – советуют в полиции.
Если же при подключении к зарядке "запрашивается разрешение на установку ПО или на включение USB-порта в список доверенных устройств – держитесь от нее подальше", предупредили в ведомстве.
Ранее инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов предостерег от использования QR-кодов в общественных местах для оплаты услуг, отметив лишь оно исключение.
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"Старайтесь пользоваться собственным зарядным устройством, подключайтесь только к электрической розетке. Если вы предпочитаете power bank – покупайте устройства известных брендов в специализированных магазинах. Используйте специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства – в нем отключены контакты для передачи данных", – советуют в полиции.
Если же при подключении к зарядке "запрашивается разрешение на установку ПО или на включение USB-порта в список доверенных устройств – держитесь от нее подальше", предупредили в ведомстве.
Ранее инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов предостерег от использования QR-кодов в общественных местах для оплаты услуг, отметив лишь оно исключение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан
Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?