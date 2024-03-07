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Киев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из России - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Киев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из России
Киев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из России - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Киев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из России
Украинский кабмин выделил 152 миллиона гривен (почти 4 млн долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в приграничных областях. Об этом РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T21:28
2024-03-07T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинский кабмин выделил 152 миллиона гривен (почти 4 млн долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в приграничных областях. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.Уточняется, что деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.Отмечается, что установить комплексы выборочной блокировки сигналов радиоэлектронных и телевизионных средств планируется до 1 мая. Их собираются разместить в 45 локациях в приграничной зоне Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языкаВ Латвии запретили российские телеканалыНа Украине хотят запретить российскую музыку
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украина, кабмин украины, в мире, винницкая область, волынь, житомирская область, киевская область, одесская область, ровенская область, сумская область, харьковская область, черниговская область, новости, телевидение
Киев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из России

Киев выделил 4 млн долларов на блокировку теле- и радиосигналов из России в 9 областях

21:28 07.03.2024 (обновлено: 21:31 07.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинский кабмин выделил 152 миллиона гривен (почти 4 млн долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в приграничных областях. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.
Уточняется, что деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.
"152 миллиона гривен выделены на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях. Выделенные правительством средства будут направлены как на закупку и установку комплексов блокировки сигналов с территории России, Беларуси и непризнанного Приднестровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что установить комплексы выборочной блокировки сигналов радиоэлектронных и телевизионных средств планируется до 1 мая. Их собираются разместить в 45 локациях в приграничной зоне Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
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