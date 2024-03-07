https://crimea.ria.ru/20240307/kiev-vydelil-4-mln-dollarov-na-blokirovku-telesignala-iz-rossii-1135497496.html

Киев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из России

Киев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из России - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Киев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из России

Украинский кабмин выделил 152 миллиона гривен (почти 4 млн долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в приграничных областях. Об этом РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T21:28

2024-03-07T21:28

2024-03-07T21:31

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кабмин украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинский кабмин выделил 152 миллиона гривен (почти 4 млн долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в приграничных областях. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.Уточняется, что деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.Отмечается, что установить комплексы выборочной блокировки сигналов радиоэлектронных и телевизионных средств планируется до 1 мая. Их собираются разместить в 45 локациях в приграничной зоне Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языкаВ Латвии запретили российские телеканалыНа Украине хотят запретить российскую музыку

украина

винницкая область

волынь

житомирская область

киевская область

одесская область

ровенская область

сумская область

харьковская область

черниговская область

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2024

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